Объявлен победитель 10-ого Юбилейного Международного танцевального фестиваля Inclusive Dancе в рамках Форума “Доступная культурная среда”

31 октября 2022 года в "Крокус Сити Холле" в Москве состоялся юбилейный гала-концерт X Inclusive Dance. Концерт начался театрализованным прологом, солистом в котором выступил Алексей Любимов, заслуженный артист РФ, ведущий солист балета Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и лучшие инклюзивные коллективы России. Режиссёром программы стала Александра Рудик, хореограф, перформер, со-основательница Платформы современного танца bereg.

Зрители увидели красочное представление из лучших инклюзивных танцевальных коллективов России при участии звезд российской эстрады Burito и Даны Соколовой. На фестивале были представлены популярные танцевальные направления – эстрадный, современный, народный, бальный, акробатический, исторический, уличный, социальный, эстрадный. На сцене Крокус Сити Холл выступили профессионалы танцевального искусства, артисты с различными нарушениями здоровья (нарушения зрения, слуха, ментальные, психические, опорно-двигательные), танцующие волонтеры, взрослые и дети из 60 инклюзивных танцевальных коллективов из 24 регионов России.

Участников фестиваля поздравили Мария Алексеевна Львова-Белова Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, Забралова Ольга Сергеевна, сенатор Совета Федерации ФС РФ, первый заместитель председателя Комитета по социальной политики, Елена Валерьевна Вяльбе, Президент Федерации лыжных гонок РФ, Олимпийская чемпионка, паралимпийская чемпионка Пикалова Дарья, паралимпийская чемпионка Елизавета Кунтсман, паралимпийский чемпион Кузнецов Алексей.

Состав Международного жюри 31 октября в зале Крокус Сити Холл:

Леонид Тарасов - Председатель жюри, основатель проекта Inclusive Dance, член президиума Всемирной ассоциации инклюзивного танца;

Наталья Головкина (Россия) - главный хореограф Международного фестиваля

Inclusive Dance;

Хана Занин (Австрия) - руководитель коллектива Их Бин Окей, (Австрия);

Ксения Алферова (Россия) - актриса театра и кино, президент Благотворительного фонда «Я есть!»;

Корри ван Хагтен (Нидерланды) - президент Международного фонда по танцам на колясках;

Алекс и Жаклин Глайн (Голландия) - 11-кратные чемпионы Голландии по танцу на коляске,

учредители Deutsch Inclusive Dance Alliance в Нидерландах;

Мария Мельникова (Индонезия) - основатель проекта Inclusive Art Foundation;

Александр Шабловский (Республика Беларусь) - руководитель танцевально-спортивного клуба

«Фаворит»;

Ольга Бобкова (Россия) - автор международного социального проекта «Трансформация»;

Филип Чаннелс (Австралия) - учредитель и художественный руководитель Dance Integrated;

Алмагуль Салимбаева (Казахстан) - заместитель директора Благотворительного фонда

«БиАй-Жұлдызай;

Андреа Лаура (Перу) – директор Di Danza Inclusive;

Эрмек Кадыров (Киргизия) - руководитель танцевальной группы "Тумар";

Ренато Занелла (Словения) - художественный руководитель Словенского национального

балета;

Юлия Соммер (Эстония) - многократный чемпион Эстонии по гимнастике и акробатике;

Лана Скангале (Латвия) - руководитель проекта «Просто Слово», виртуальный помощник

для чтения людям с дислексией;

Мехмет Арик (Турция) - танцор на коляске;

Диана Мацоян (Армения) - актриса государственного драматического театра им. В.Аджемяна города Гюмри, хореограф;

Грегор Хатала (Австрия) - хореограф, организатор Международного балетного фестиваля

в Вене;

Люсиен Фернандес (Бразилия) - президент Бразильской конфедерации по танцам на колясках;

Сватина (Германия) - актриса, танцовщица.

Inclusive Dance - самое масштабное инклюзивное движение в мире, сформированное в России, которое за десять лет объединило более 10 000 участников из 36 стран мира, в том числе 654 инклюзивных коллективов из Москвы и 70 регионов РФ.