Обладателем титула «Mrs Class» на конкурсе красоты «Миссис Вселенная» в Сеуле стала Наталья Денисенко

30 июня в столице Южной Кореи г. Сеуле состоялся конкурс красоты «Миссис Вселенная», куда отправились сразу несколько конкурсанток из России.

На самые масштабные международные конкурсы красоты россиянки отправляются от продюсерского центра QWEENS, владелицей которого является Мария Ерошенко, обладательница титулов Миссис Россия-2011, Миссис Вселенная-2011 и Миссис Европа-2013. Продюсерский центр проводит ежегодную Всероссийскую национальную премию «Персона года» в Москве. Множество проектов для женщин и конкурсов красоты. Один из них – Всероссийский Конкурс красоты «Миссис Топ Мира. Россия» Уже более 10 лет конкурс является одним из самых масштабных в России и ежегодно проходит в ноябре в Москве.

Финалистки этого конкурса участвуют в различных конкурсах красоты по всему миру. Кастинги проходят каждый месяц для женщин со всей России. А после Всероссийского финала Мария Ерошенко на профессиональном уровне подготавливает каждую участницу к международным конкурсам красоты. За время существования «Миссис Топ Мира. Россия» финалистки путешествовали по всему миру, были в Голливуде, Индии, Колумбии, Европе, Таиланде, Турции, Китае и других странах. Завоевали несчетное количество корон, титулов и призов.

«Я являюсь владелицей своего Всероссийского конкурса красоты, а также амбассадором и национальным директором различных международных конкурсов красоты в России и других странах мира. Недавно девушки выступали в Сеуле, это был шикарный опыт для каждой. Сейчас я работаю над новым проектом и подготавливаю участниц к международному конкурсу, который состоится в Сингапуре уже в октябре этого года. Для меня важно, чтобы каждая финалистка, которую я отправляю на мировой финал, была блестяще готова и достойно представляла свою страну. Умела выдерживать сильную конкуренцию и в любой ситуации оставалась королевой. Международные конкурсы красоты дают счастливый билет в лучшую жизнь», – сказала Мария Ерошенко.

Одна из участниц, которая недавно вернулась в Россию из Сеула с конкурса «Миссис Вселенная», знает про конкуренцию не понаслышке. Наталье Денисенко, финансовому директору строительной компании в Москве, пришлось отстаивать красоту российских женщин среди 110 красавиц со всего мира.

В 2021 году Наталья участвовала во Всероссийском конкурсе красоты «Миссис Топ Мира. Россия», завоевав корону и титул I Вице-миссис, после чего жизнь Натальи изменилась. Девушку начали приглашать моделью на московские показы мод, различные светские мероприятия, телевидение и радио.

Приглашение поехать на финал конкурса «Миссис Вселенная» от Марии Ерошенко Наталья приняла сразу. Поездка в Сеул принесла девушке корону и титул «Mrs Class» и много новых впечатлений и знакомств. Наталья Денисенко была одной из самых ярких участниц конкурса, это отметили многие члены жюри.

Девушку поддерживали не только друзья и поклонники, самую большую поддержку Наталья получала от своей семьи.

С мужем Наталья познакомилась, когда училась в колледже, в ночном клубе. Встретив будущего мужа, она представить себе не могла, что этот человек станет спутником ее жизни. Она вышла замуж в 19 лет, и сейчас супруги воспитывают 2 красавиц дочек. Девушка ведёт активный образ жизни – катается на серфе, увлекается танцами, бильярдом, учит английский язык, посещает спортзал и любит путешествовать.

Впереди у Натальи и других королев продюсерского центра QWEENS Марии Ерошенко много проектов и побед.