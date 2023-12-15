Обнародованы имена финалистов премии «Виктория»

11 декабря 2023 года в отеле Марриотт Ройал Аврора состоялась пресс-конференция Российской национальной музыкальной премии «Виктория», на которой был объявлен шорт-лист номинантов. Организаторы также раскрыли некоторые подробности предстоящей церемонии награждения, которая состоится 16 марта 2024 в Live Арене.

Участниками пресс-конференции стали:

Юрий Костин, президент Фонда поддержки отечественной музыки и Российской национальной музыкальной премии «Виктория», президент радиохолдинга «Газпром-Медиа радио», Вице-президент Российской академии радио;

Филипп Киркоров, Народный артист Российской Федерации;

Денис Клявер, певец, музыкант, композитор.

«С момента учреждения в 2015 году Российская национальная музыкальная премия «Виктория» стала одной из самых узнаваемых в России. Главные принципы премии - объективность, некоррупционность, неангажированность и некорпоративность! — заявил президент премии Юрий Костин. – Именно ими мы с Михаилом Гуцериевым и Игорем Крутым (прим. учредители премии «Виктория») руководствовались при создании «Виктории».

«Огромное спасибо Михаилу Гуцериеву, Игорю Крутому и Юрию Костину за Российскую национальную музыкальную премию «Виктория». В первую очередь, «Виктория» — это грандиозное шоу с объективными результатами голосования. Я 24 раза номинировался на премию и 11 раз побеждал. Всегда адреналин зашкаливал, когда объявлялись финалисты, а ты сидишь в зале, волнуешься и думаешь: назовут или не назовут. С полной уверенность заявляю: премия «Виктория» — самая честная премия в нашей стране, а ещё она мне дорога тем, что носит имя моей дочери, моей мамы. Виктория — это победа и это класс!» — отметил Филипп Киркоров.

Финалистов музыкальной премии «Виктория-2024» выбирали из более 640 произведений и проектов путем закрытого голосования членов Академии российской музыки, в числе которых народные артисты России, известные композиторы, поэты и продюсеры, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов.

«Каждый год мы делаем премию «Виктория» еще более значимой и вдохновляющей для всех, кто связан с музыкой в России. Я всегда призываю академиков премии голосовать не только сердцем и эмоциями, но и проявить свой профессионализм. От итогов голосования зависит, какой разнообразной музыкальной палитрой предстанут перед нами артисты российского шоу-бизнеса на такой авторитетной площадке, как наша Российская национальная музыкальная премия «Виктория». Выбор академиков влияет на судьбу не только отдельных артистов, но и всего музыкального сообщества», — сказал президент премии Юрий Костин.

Российский певец, композитор Денис Клявер поделился своими эмоциями:

«В 2018 году премия «Виктория» стала для меня самой главной точкой отсчёта. Я для себя понял, что состоялся уже как сольный артист, когда получил сразу две премии за свою песню «Когда ты станешь большим» в номинациях «Песня года» и «Клип года». Я видел эмоции коллег, которые искренне радовались за меня, это большая честь! И были те, кто немного расстроился, признав первенство моей песни: «Да, это победа в честной борьбе».

Юрий Костин подытожил пресс-конференцию:

«Режиссёром шоу Российской национальной музыкальной премии «Виктория» неизменно стал Андрей Болтенко — человек очень творческий, который скрупулезно работает над каждым номером. Те, кто смотрел телеверсии предыдущих церемоний, могли оценить невероятную картинку. Мы держим марку, и 16 марта 2024 года в Live Арене зрителей ждёт отличное шоу. Я желаю всем финалистам, без исключения, получить заветную статуэтку, и пусть победит сильнейший!»

Финалисты премии «Виктория-2024»:

ПЕВИЦА ГОДА:

ANNA ASTI, «Царица»

Ани Лорак, «Рядом, но не вместе»

Лолита, «Марлен»

Мари Краймбрери, «Иначе всё это зря»

Юлианна Караулова, «Сильная»

ПЕВЕЦ ГОДА:

SHAMAN, «МОЙ БОЙ»

Владимир Пресняков (мл.), «Живи»

Дима Билан, «Острой бритвой»

Максим Фадеев, «Обязательно вернусь»

Филипп Киркоров, «Если ты уйдёшь»

ПОП-ГРУППА ГОДА:

Artik & Asti, «Кукла»

Dabro, «Надо повторить»

А’Студио, «Волосы»

Моя Мишель, «Лав Ю»

Руки Вверх!, «Чёрное море»

Чай Вдвоём, «Нежная»

РОК-ГРУППА, РОК-ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА:

Моральный Кодекс, «Ты же знаешь»

Ночные Снайперы, «Соловьи»

Три Дня Дождя, «За край»

Юрий Шевчук и Дмитрий Емельянов, «Чайковский»

Юта, «Я буду ждать тебя»

ПОЭТ ГОДА:

Алексей Романоф, «Марлен»

Мари Краймбрери, «Иначе всё это зря»

Михаил Гуцериев, «Дом убит»

Сергей Трофимов, «Когда-нибудь»

Ярослав Дронов, «МОЙ БОЙ»

ХИП-ХОП ИСПОЛНИТЕЛЬ ГОДА:

MACAN, «Самый пьяный округ в мире»

ST, «Весна»

Баста, Ramil’, «Удали»

Скриптонит, «Тост»

Элджей, Коста Лакоста, «Keyhole»

САУНДТРЕК ГОДА:

Uma2rman, «Папины дочки. Новые»

Ваня Дмитриенко, «Дыши»

Ёлка, «Прыгну со скалы»

Моя Мишель, «Воздушный шар»

Сергей Войтенко, «Дорога к дому»

Филипп Киркоров, «Если ты уйдёшь»

ГОРОДСКОЙ РОМАНС ГОДА:

Любэ, «Дайте вашим детям наши имена»

Михаил Шуфутинский, «Черным по белому»

Настасья Самбурская, «Саша»

Сергей Ревтов, «Дом убит»

Сергей Трофимов, «Когда-нибудь»

Хор Турецкого, «Обернись»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ХИТ ГОДА:

Filatov & Karas, «Мимо меня»

INSTASAMKA, «ЗА ДЕНЬГИ ДА»

Баста, DJ Groove, «Джунгли зовут»

Винтаж, ТРАВМА, SKIDRI, DVRKLXGHT, «Плохая Девочка»

Мари Краймбрери, «Мне так повезло (M.Hustler Remix)»

Ольга Бузова, «Позови»

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВИДЕО ГОДА:

Дима Билан, «Острой бритвой»

Максим Фадеев, Маша Гулевич, «Скажите детям»

Полина Гагарина, «Бабочки»

Сергей Лазарев, «Не пытайся повторить»

Филипп Киркоров, Люся Чеботина, «Королева»

КОМПОЗИТОР ГОДА:

Дарья Кузнецова, «Острой бритвой»

Дмитрий Лорен, «Царица»

Игорь Крутой, «Живое сердце»

Максим Фадеев, «Обязательно вернусь»

Сергей Ревтов, «Дом убит»

Ярослав Дронов, «МОЙ БОЙ»

КОНЦЕРТ ГОДА:

SHAMAN, «Я русский»

Леонид Агутин, «Юбилейный концерт Леонида Агутина»

Лолита, «Лолита – 60»

Николай Носков, «Я люблю тебя – это здорово!»

Руки Вверх!, «Лужники на бис!»

Филипп Киркоров, «55. Золотые хиты. На бис!»

ПЕСНЯ ГОДА:

ANNA ASTI, «Царица»

INSTASAMKA, «ЗА ДЕНЬГИ ДА»

SHAMAN, «МОЙ БОЙ»

Владимир Пресняков (мл.), «Живи»

Дима Билан, «Острой бритвой»

Лолита, «Марлен»

Максим Фадеев, «Обязательно вернусь»

Филипп Киркоров, «Если ты уйдёшь»

Церемония вручения состоится 16 марта 2024 года в Live Арене.