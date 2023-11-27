Валерия Гай Германика приступила к съемкам "Обоюдного согласия-2", где дебютировал молодой актер Владимир Славский.

Это будет первая в России "вертикальная франшиза": второй сезон сериала ни сюжетно, ни актерами не будет связан с первой частью.

В этот раз режиссер в жанре детектива будет исследовать тему домашнего насилия. Сериал начинается с убийства успешного предпринимателя и многодетного отца Григория Венишева. Подозрение, естественное, падает на его жену. Постепенно выяснится, что за фасадом счастливой семьи много лет скрывался абьюз, а убитый был настоящим чудовищем.

«Обоюдное согласие. 2 сезон» — продолжение российского детективно-драматического сериала, ставшего одним из самых популярных проектов в линейке KION originals в 2022 году. Первый сезон детективного сериала «Обоюдное согласие» вышел в марте 2023 года. Сюжет шестисерийной драмы сосредоточен на истории молодой учительницы, которую сыграла Светлана Иванова.

Исполнительница одной из главных ролей Глафира Тарханова подчеркивает, что этот в сериале поднимаются "острые важные социальные темы, которые касаются каждого". "Возможно, кому-то наш проект поможет изменить свою жизнь к лучшему", - добавляет она.

"Это абсолютно смелое, бескомпромиссное высказывание о природе насилия над женщиной, его недопустимости и о методах, к которым жертвам насилия приходится прибегать, чтобы иметь возможность себя защитить", - отмечает Игорь Мишин, генеральный продюсер KION.

В актерский состав шоу вошли: Владимир Славский, Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Елена Ханга, Глеб Пускепалис, Максим Ползиков, Мария Михалкова-Кончаловская, Артём Анашкин, Илана и др.

Премьера проекта намечена на начало 2024 года.

Сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Сценарий «Обоюдного согласия-2» написали Татьяна Салахиева-Талал и Александр Талал («Смычок», «Пищеблок», «Скажи ей»), а также Виктория Островская («The Телки», «Убить Риту»). Татьяна Салахиева-Талал — практикующий психолог и психотерапевт, эксперт в психологии кино.

Съемочная группа: