Обратная сторона LUNAR: презентация новых стиральных машин бренда Midea

1 декабря в Москве прошла презентация новой линейки стиральных машин Midea Lunar, вдохновлённой темой космоса, а также природной красотой и эстетикой Луны. Продукция этой серии наглядно демонстрирует сочетание минимализма и высокой технологичности, отвечая последним трендам и запросам потребителей, главными из которых являются стильный дизайн, экологичность и удобство при использовании.

Знакомство с новой линейкой проходило в специально организованном пространстве — дизайнеры создали на презентационной площадке особую атмосферу. Декорации лунных пейзажей в специальной подсветке, космическая музыка DJ, футуристические инсталляции превратили мероприятие в стильную модную вечеринку будущего.

Презентацию посетили блогеры и СМИ, идущие в «одну ногу» с Midea, которые поздравили бренд с недавней победой в номинации Best For Life Design Award 2022 за лучший дизайн техники.

Вдохновленные яркостью и великолепием Луны, дизайнеры Midea разработали Лунный дисплей в качестве ключевого элемента серии стиральных машин Lunar. В отличие от традиционных элементов управления (ручек, кнопок), Lunar Dial объединяет функции экранного дисплея и элемента управления. Такое дизайнерское решение позволило создать стильный современный интуитивный дисплей с функцией управления в сочетании с Full-touch панелью, таким образом предлагая потребителю высокотехнологичный продукт в инновационном дизайне.

«Дизайн и инновации – это два основополагающих кита, на которых базируются все продукты бренда Midea. Дизайн дарит пользователю то самое чувство «дома» и приносит радость от ежедневного пользования продуктом, в то время как инновации позволяют управлять бытовой техникой из любой точки мира. Технологии берут ежедневные дела на себя, высвобождая время для действительно самого важного: семьи, друзей, любимого дела» - Ван Чжаолэй, Генеральный директор представительства бренда Midea в России.

Краткая справка о новой линейки стиральных машин Midea LUNAR

Программы стиральной машины LUNAR охватывают все основные сценарии стирки. Отличительной особенностью данной серии является функция Health Guard — комплекс технологий, направленных на поддержание гигиены в стиральной машине и уничтожение

болезнетворных бактерий на 99,99%. Health Guard включает в себя гипоаллергенную

программу стирки при 90С, автоматическую очистку барабана, а также обработку паром

для стерилизации белья. Надежный современный инверторный мотор, а также возможность управления стиральной машиной через Приложение MSmartHome делают данную серию незаменимым помощником, который идет в ногу со временем и позволяет потребителю успевать всё в современном ритме жизни большого города.