Обязательно ли тонизирование кожи или эту процедуру можно пропустить?

Возвращаясь домой вечером после насыщенного дня, мы порой наспех смываем макияж и наносим увлажняющий крем, забывая о процедуре тонизирования кожи. А, между тем, это важная процедура, восстанавливающая баланс рН кожи и подготавливающая её к эффективному увлажнению и восстановлению. Тоник полезно использовать и в утреннем уходе, ведь за ночь наша кожа выделяет различные микроэлементы.

Сегодня расскажем о двух средствах по тонизированию кожи.

Тоник для лица ультраувлажняющий с гиалуроновой кислотой от Lifecode, 200 мл.

Ультраувлажняющий тоник от «Lifecode» имеет сбалансированную формулу, которая идеально отвечает потребностям любого типа кожи, обеспечивая комфортный и эффективный уход. Он бережно завершает этап очищения и восстанавливает водный баланс кожи, помогая сывороткам и кремам легче проникать в глубокие слои эпидермиса.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота в составе тоника обеспечивает длительное увлажнение кожи, помогая вернуть ей эластичность, упругость и сияющий вид.

Комплекс растительных экстрактов в составе тоника насыщает кожу витаминами и способствует повышению эластичности. Каждый из них призван помочь коже в восстановлении её естественной красоты:

центелла азиатская — снимает раздражение, делает кожу более упругой за счёт стимулирования выработки коллагена, борется со свободными радикалами и ослабляет действие УФ-лучей;

экстракт сосны — обладает противовоспалительным, витаминизирующим и общеукрепляющим действиями;

экстракт юдзу является сильнейшим антиоксидантом, значительно повышает местный иммунитет и тонус кожи, укрепляет и уплотняет эпидермис;

экстракт полыни однолетней — борется со свободными радикалами, оказывает противовоспалительное действие;

экстракт череды — обеззараживает кожу и снимает воспаления;

экстракт ромашки аптечной — поддерживает кровообращение в коже;

экстракт шиповника имеет высочайшую концентрацию биологически активных веществ, благодаря чему оказывает мощный антиоксидантный эффект.

За счёт выверенной формулы экстракты дополняют действие друг друга в составе комплекса и дарят коже максимальную пользу.

Ниацинамид является мощнейшим антиоксидантом и обладает большим спектром действия: помогает снизить потерю влаги, стимулирует выработку коллагена и улучшает защитные функции кожи. Этот ингредиент входит в топ самых эффективных косметических компонентов.

Тоник для для лица Гибискус & Эстрагон от Pravilnaya Kosmetika, 200 мл.

Тоник увлажняющий Гибискус и Эстрагон - настоящий заряд свежести для вашей кожи, обеспечивает интенсивное увлажнение и омоложение. Входящие в состав активные компоненты гибискуса и эстрагона, питают и восстанавливают кожу, насыщая ее витаминами и антиоксидантами.

Экстракт гибискуса стимулирует процесс обновления клеток, обеспечивая коже свежий и сияющий вид.

Эстрагон борется с воспалениями и разглаживает микрорельеф, делая кожу гладкой и упругой

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