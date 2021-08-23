Очищающие гели и мицеллярная вода

Продолжаем серию публикаций, посвящённых одной из важнейших уходовых процедур - очищению кожи. И речь не только о снятии макияжа, но и об очищении кожи от пыли, кожного сала, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Бережное очищение кожи подготавливает эпидермис к дальнейшему уходу, питанию и восстановлению. В этой публикации мы хотим рассказать о трёх продуктах разных брендов.

Мягкий и нежный очищающий гель линейки Skin от Herbalife Nutrition – это щадящий уход и бережное отшелушивание. Микрогранулы, содержащиеся в геле, глубоко и деликатно очищают кожу и придают ей сияние. Гель не содержит парабены и сульфаты и подходит для нормальной и жирной кожи.

Гель помогает регулировать работу сальных желез – клинически доказано, что уже после первого применения жирность кожи сокращается, тон выравнивается, кожа становится гладкой и ухоженной.

Состав:

Витамин В3

Витамины-антиоксиданты С и Е

Экстракт сока Алоэ вера

Экстракт ромашки и розмарина

Деликатные очищающие ингредиенты, полученные из кокоса

Применение:

Круговыми массажными движениями аккуратно нанесите средство на влажную кожу. Смойте теплой водой. Затем на сухую кожу нанесите тонизирующий лосьон, антивозрастную сыворотку и увлажняющее средство.

NEUTRALE Мицеллярный гель предназначен для очищения кожи и удаления макияжа с глаз и губ. Подходит для всех типов кожи.

Микромицеллы нежно и эффективно удаляют макияж с лица, глаз и губ без интенсивного трения.

Не жжет, не растягивает кожу и не вызывает раздражения.

Гелевая текстура увлажняет нежную кожу вокруг глаз благодаря формуле с содержанием аллантоина и глицерина, эффективно удаляет макияж и очищает кожу.

Экстракты грейпфрута и SPA экстракты (японская ламинария, ламинария алга, морской виноград, морская соль) богаты полисахаридами, аминокислотами, витаминами, минеральными веществами. Они эффективно увлажняют кожу, насыщают клетки кислородом, активизируют внутриклеточные процессы.

Двухфазная формула демакияжа благодаря комбинированному действию масляной фазы и прозрачной водной фазы, бережно удаляет макияж, обеспечивая при этом комфорт деликатной коже вокруг глаз. При встряхивании флакона происходит соединение двух фаз до получения однородной текстуры.

В таком виде средство попадает на кожу, но впоследствии две разные фазы начинают работать поэтапно.

1) Липофильная масляная фаза быстро растворяет декоративную косметику на поверхности кожи.

2) Гидрофильная водная фаза – абсорбирует продукты взаимодействия липофильной фазы и декоративной косметики с одновременным успокаивающим действием: предотвращает и устраняет покраснения и раздражения, увлажняет, смягчает и освежает кожу, ухаживает за ресницами.

Эффект 3 в 1:

Эффективно удаляет даже водостойкий макияж

Защищает и укрепляет ресницы

Бережно очищает и увлажняет кожу

• Защищает и укрепляет ресницы,

• Эффективно снимает даже водостойкий макияж,

• Веганская формула,

• Продукт рекомендован офтальмологом и дерматологом,

• 0% алкоголя, гипоаллергенность,

• Нейтральный уровень pH делает демакияж комфортным и предотвращает раздражение глаз,

• Доступная стоимость продукта,

• Благодаря flip top продукт легко открывается и дозируется на ватный диск.