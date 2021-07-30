Одеться в BOGNER прямо сейчас

BOGNER не просто освежил свое пространство во Vnukovo Outlet Village — бренд сделал важный шаг в сторону глобального обновления. Процесс покупки стал удобнее, коллекция представлена более наглядно, а главные смыслы, которые компания несет в мир, стали еще фундаментальнее.

Это уже третий успешный проект бренда, реализованный в аутлет-канале. Здесь вещи из предыдущих коллекций можно приобрести со скидками от 30 до 50 %, и, конечно, первая линия BOGNER, линейка BOGNER FIRE+ICE и аксессуары — обувь и сумки.

«BOGNER никогда не боялся экспериментов и перемен. Именно это позволяет продукции бренда оставаться актуальной в любое время и в любую эпоху. В частности, бренд перестает производить натуральный мех. Все меняется, кроме качества и безупречного стиля», — отмечает генеральный директор BOGNER в России и СНГ Лика Рассомахина. Она также подчеркивает, что одежда BOGNER всегда сочетает в себе лучшее от моды и спорта: самый актуальный дизайн и передовые технологии позволяют одинаково уверенно чувствовать себя и на горнолыжном склоне Сочи, и на вечеринке апре-ски в Санкт-Морице.

Логотип в виде литеры B на одежде давно стал символом причастности к закрытому клубу, в котором ценятся осознанное потребление и смелость в ее разумных проявлениях. Вещи BOGNER сразу выдают в человеке вкус и хорошее чувство стиля. А именно стиля спорт-шик, который уместен в любом возрасте и практически в любой обстановке. От коллекции к коллекции BOGNER не просто расширяет продуктовую линейку, а каждый раз предлагает принципиально новый подход, отражая актуальные мировые тренды и запросы общества в конкретной стране.

Сейчас люди хотят, чтобы дорогие качественные вещи были максимально удобными — и получают их во Vnukovo Outlet Village, а также в монобутиках и мультибрендовых сетях. «Бренд любят в России, потому что он эволюционирует вместе с нами. Если в 90-е наших людей можно было определить на горнолыжных курортах по яркому внешнему виду, то сегодня российский любитель горнолыжного отдыха ценит в том числе лаконичность и европейский стиль. За 30 лет истории новой России BOGNER прошел путь от стремления иметь как можно больше дорогих вещей к умению ценить настоящие качество и уместность в разных местах и ситуациях», — заключила Лика Рассомахина.

BOGNER меняет не одежду — BOGNER меняет моду и формирует понятие спортивного люкса с 1932 года. И вместе с этим — сознание уже не одного поколения, в котором важное место занимают саморазвитие и стремление к достижению новых вершин, идти к которым лучше всего в хорошо скроенном пуховике.

BOGNER — бренд роскошной спортивной моды, олицетворяющий непринужденную элегантность на склонах и в городе. Каждая коллекция — уникальное сочетание спортивного шика и современных технологий. Постоянно развивающийся и всегда удивляющий индивидуальным подходом бренд BOGNER остается таким же современным сегодня, как и при его основании, более 89 лет назад. Компания Willy Bogner GmbH & Co. KGaA, базирующаяся в Мюнхене, является всемирно известным поставщиком эксклюзивной спортивной и lifestyle дизайнерской одежды. В компании работает более 800 человек по всему миру, и она представлена в более чем 50 странах с брендами Bogner (Woman, Man, Sport, Kids) и Bogner Fire & Ice. Компанию, которая существует с 1932 года, возглавляют генеральные директора Хайнц Хакл и Геррит Шнайдер, владельцем является Вилли Богнер — мл. в лице доверенного лица Арндта Гайвица. Больше информации на bogner.com.