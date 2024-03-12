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Алексей Бобровский

Официальная презентация Jetour T2

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  • 12 Марта 202419:08

5 марта в Москве состоялась официальная презентация Jetour T2 – первой полноприводной модели в линейке Jetour. Новинка разработана в соответствии с концепцией бренда Travel+. Автомобиль оснащен системой полного привода и предлагает, помимо удобства передвижения в городских условиях, высокий внедорожный потенциал.

Российским клиентам автомобиль доступен в двух комплектациях Voyage и Expedition стоимостью 3 759 000 рублей и 3 999 000 рублей соответственно.

Jetour T2 оснащается надежным двухлитровым четырехцилиндровым двигателем 2.0TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Н·м, работающим в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением. Это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения.

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