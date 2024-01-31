Оксана Акиньшина, Егор Дружинин в психологической драме «Неверные».

«Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru представляют первый трейлер психологической драмы «Неверные». Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина («The Телки»), Егор Дружинин («ШКЛТ») и Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»).

Сюжет сериала: Ольга Шиловская (Оксана Акиньшина) – жена успешного мужа, мать... и алкоголичка. Ее потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает у нее сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда, хотя ее методы не всегда остаются в рамках закона. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.

В сериале также сыграли Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

Автор идеи и креативный продюсер сериала – Анна Колчина. Шоураннер проекта – Анастасия Корецкая. Креативные продюсеры «НМГ Студии» – Жора Крыжовников и Денис Уточкин. Продюсеры «НМГ Студии» Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук и Максим Рыбаков. Продюсеры «Студии Видеопрокат»: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая и Алексей Киселев. Исполнительный продюсер – Настасья Гомиашвили.

Автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина: «С самого начала для нас это был особенный проект. Подобных сериалов в нашей стране еще не было. Наша героиня — женщина с алкогольной зависимостью, которой предстоит возвращаться к жизни и возвращаться к профессии. Она адвокат по семейному праву. В проекте мы затрагиваем много важных тем: токсичные разводы, насилие в семье, природу зависимости. Это история про то, что мы все существуем в общепринятых рамках, считая, общественное мнение важнее, чем быть психологически здоровым, неудобным и независимым. Про старость, которая пытается отменить будущее. Про Неверных, прежде всего, самим себе».

Шоураннер проекта Анастасия Корецкая: «Тема женского алкоголизма не была освещена в российском кинематографе. При этом, можно не рассказывать, как актуальна она для нашего общества, и как неоднозначна. Также сложно опередить, кто виноват в семейных конфликтах, если они дошли до предела, с кем должны остаться дети, кто виноват в абьюзе, а кто становится жертвой по незнанию? Мы расскажем личную историю про очень особенного героя - у нее есть способности, она очень любит своего сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости. Мы верим в то, что зрители готовы к новому уровню подключения и к неоднознозначным персонажам, чтобы прожить эту историю вместе с ними. Оксана Акиньшина филигранно сыграла роль талантивейшего, но запутавшегося адвоката с ворохом личных проблем».

Продюсеры «Студии Видеопрокат» Сергей Бондарчук и Алексей Киселёв: «Ключевая задача для Студии Видеопрокат — продолжать создавать контент высокого качества под запросы современной аудитории, обладающей разнообразными вкусовыми предпочтениями. Проект «Неверные» — эмоциональный, дерзкий, смелый, и был создан в лучших традициях студии».

Генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин: «Психологические драмы занимают в нашем видеосервисе особое место. Зрители любят «подсматривать» за чужой личной жизнью, и мы стараемся дать им такую возможность путем предоставления качественного контента, а проекты «Студии Видеопрокат», безусловно, являются таковыми».

Премьера проекта состоится весной эксклюзивно в Wink.ru и пополнит линейку Wink Originals.

Ссылка на скачаивание трейлера: https://disk.yandex.ru/d/PqBQQsSex9FGaw

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О сериале «Неверные» (18+)

Производство: «Студия Видеопрокат» и «НМГ Студия»

Видеосервис: Wink

Жанр: психологическая драма

Количество серий: 8

Премьера: 2024 год

Продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков.

Продюсеры Wink: Александр Косарим, Антон Володькин.

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин.

Продюсеры «Студии Видеопрокат»: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая и Алексей Киселев.

Автор идеи и креативный продюсер сериала: Анна Колчина.

Шоураннер: Анастасия Корецкая.

Исполнительный продюсер: Настасья Гомиашвили.

Режиссер-постановщик: Алексей Кузмин-Тарасов.

Оператор-постановщик: Николай Желудович.

Авторы сценария: Анна Рубцова при участии Наны Гринштейн.

Художник-постановщик: Пётр Буршин.

Художник по костюмам: Виктория Ефимова-Шестаковская.

В ролях: Оксана Акиньшина, Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, а также Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие.

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