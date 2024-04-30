Оксана Самойлова, Джиган, Владимир Славский и др. на светской презентации первого номера журнала MWTV

24 апреля, в самом сердце столицы состоялась презентация первого номера журнала MWTV. Обложку украсили дети Джигана и Оксаны Самойловой: Ари, Лея, Майя и крошка-Давидик.

Поздравить с дебютом детей собрались светские гости.

Родители поделились впечатлениями, как проходила съемка их детей. Джиган: «Я не присутствовал, но много слышал от команды о том, как хорошо вели себя наши с Оксаной дети. Нам очень приятно, когда их хвалят. И приятно, что журнал доволен их работой. Мы гордимся. Спасибо!»

Кроме того, Мария Бабкина - дизайнер бренда - представила коллекцию, состоящую из 20 сногсшибательных платьев вечерних платьев под аккомпанемент рояля народного артиста России - Юрия Розума.

Гостями презентации и показа платьев стали: Джиган и Оксана Самойлова с детьми, Мария Бабкина, Владимир Славский, Сергей Ашихмин, Артём Иванов, Татьяна Богачева, Таша Белая, Юрий Розум, Илья Гуров, Алекс, Никита Златоуст, Derzy, Давид Неамеди («Доброе утро» на ТНТ), Анна-Мария Янковская (СТС), Арина Жулина (СТС) и др.

Ди-джеем презентации был Max Fedorov – сын одного из участников легендарного дуэта — Vengerov & Fedoroff. Артист является резидентом лейбла Grusha Music, основанного Михаилом Венгеровым и Дмитрием Фёдоровым.