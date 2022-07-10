Ольга Кузнецова: «Бренд PROWESHI - это стильный базовый гардероб для ЗАМЕТНЫХ женщин»

Каждый из нас рано или поздно делает выбор - быть ведущим или ведомым? Если ты идёшь за кем-то проторенной дорогой, это, конечно, проще, но тогда у тебя практически нет шансов открыть новые горизонты и постигнуть то, что было недосягаемым для других. Чтобы достичь этого, нужно быть «Главным героем своей жизни», человеком, который не боится рисковать, ставить цели и идти к их реализации.

Сегодняшнее интервью посвящено именно такой личности.

Ольга Кузнецова - создатель бренда одежды для «заметных» женщин «PROWESHI», наставник по созданию бренда одежды с нуля и наставник по формированию личного бренда, победитель премии «Главные женщины» России.

«Все мы родом из детства». Вы с детства проявляли лидерские качества и склонность к новому?

Всегда была активным ребенком. Помню, как в 4 года учила всю семью "правильно" заправлять кровать и готовить "нормальную" яичницу. Лидерские качества точно врождённый, а не приобретённый навык. С раннего детства занималась балетом, музыкой, ходила в художественную школу, играла в баскетбол, выступала в школьной команде КВН, организовывала школьные концерты и мероприятия.

Поиск нового - смысл моей жизни.

Когда Вы стали наставником по формированию личного бренда?

Наставником по созданию личного бренда являюсь чуть больше года. Решила попробовать себя в данном направлении, когда поняла что есть собственный пример хороших результатов в развитии личного бренда и в бизнесе.За помощью начали обращаться коллеги - с этого всё началось.

Личный бренд - совокупность нескольких граней, отражающих личность: работать над его улучшением можно бесконечно. Так, помогая коллегам выстраивать личный бренд, я, конечно, работаю и над своим.

А когда осознали, что можете помогать дизайнерам создавать бренд с нуля?

Почти 2 года я помогаю молодым дизайнерам создавать уникальные локальные бренды на территории нашей страны. Считаю, что тема стиля и одежды всегда будет актуальна. Российские дизайнеры отличаются практичностью моделей и качеством пошива изделий.

Поняла, что могу помогать тем, кто знает ЧЕГО хочет, но не знает, КАК воплотить идею в жизнь. С удовольствием нахожу хорошее производство в городе, где живёт дизайнер, делюсь отличными поставщиками тканей и помогаю наладить весь цикл - от базовых знаний в сфере производства до первых продаж созданной в процессе работы коллекции. Прежде всего делюсь своими знаниями, опытом и теми "шишками", которые были набиты за время работы.

Расскажите о своём бренде одежды, в чём его уникальность?

Бренд PROWESHI - это стильный базовый гардероб для ЗАМЕТНЫХ женщин.

Мы точно отличаемся превосходным качеством пошива и использованием натуральных тканей. Разрабатываем уникальные лекала для девушек с формами и учитываем особенности посадки на фигуру plus size. Идея создания бренда одежды в нише plus size - это прежде всего огромное желание одеть себя в стильный street style, так как я ношу 54-ый размер одежды, а для девушек с размерами 48-62 довольно сложно найти удобную, стильную и практичную базу для гардероба.

Как можно охарактеризовать стиль Вашего бренда?

Стиль бренда - кэжуал, спорт-шик, стрит: нечто простое и удобное, сочетающее в себе комфорт и лёгкость. Преимущественно коллекции состоят из базовых вещей и легко сочетаются между собой. Их смело можно назвать капсульными.

Опишите целевую аудиторию.

Целевая аудитория PROWESHI - это прекрасные женщины с ЗАМЕТНЫМИ формами, которые любят активный образ жизни и не представляют свой гардероб без стильной практичной базы.

Наши девушки любят многофункциональность и кайфуют от того, что из 5 изделий получается до 10 готовых образов.

Недавно Вы стали обладателем престижной премии «Главные женщины», расскажите об этом.

Премия "Главные женщины" - это уникальная возможность раскрыть грани своего личного бренда и обрести несколько десятков единомышленников.

Для меня победа в номинации "Мода и стиль" - приятное удивление!

Ведь среди номинанток были женщины с многолетним опытом работы в отрасли и те, кто давно сделал свой бренд международным. А ещё победа в таком конкурсе - сильнейшая мотивация двигаться вперед! Чем я сейчас активно занимаюсь.

В социальных сетях Вы поделились, что на конкурсе надо было успеть рассказать о себе за минуту. Что Вы рассказали в презентации?

Минута - возможность хорошо подумать: на что в презентации стоит потратить своё время, а о чём можно и не говорить. Точно скажу, что подготовка и тренировка тайминга очень помогают. Я рассказала историю создания бренда, объяснила, в чём заключается наша миссия, поделилась результатами работы и планами на ближайший год.

Ведущей церемонии была Ляйсан Утяшева, амбассадором - Ирина Хакамада, среди гостей - Ксения Собчак, Влад Лисовец и другие знаменитости. Скажите несколько слов о них.

Решение участвовать в премии на 80% состояло из желания познакомиться с сильнейшими спикерами форума "Грани личного бренда".

Я безгранично счастлива, что имела возможность стоять на одной сцене с Ириной Хакамадой, Ляйсан Утяшевой, Владиславом Лисовцом, Ксенией Собчак, Радиславом Гандапасом, Аннетой Орловой и другими профессионалами своего дела.Ирина Хакамада зарядила мощным потоком энергии. Ляйсан Утяшева помогла понять, что всё возможно. Владислав Лисовец дал ценные советы по стилю и рассказал о текущих трендах. Ксения Собчак поделилась искусством качественно и продуктивно вести переговоры.

И ещё огромное количество полезной информации мы получили от спикеров за несколько дней премии и форума.

Очаровательная мама, заботливая супруга и очень красивая женщина. Как удаётся гармонично и органично совмещать работу и семью?

Благодарю за тёплые слова. Нет идеальной формулы счастья, и порой приходится непросто. Но я безумно люблю своё дело и горю желанием одевать прекрасных женщин в не менее прекрасную одежду! Гармония в семье - это когда муж и жена партнёры, которые параллельно развиваются каждый в своей сфере. В нашей семье именно так.

Считаю, что во взаимопонимании и во взаимоподдержке есть баланс крепкой семьи и успешного развития дела мечты.

Вы добились внушительных высот в карьере. Какие цели ставите перед собой сейчас?

В рамках работы с брендом одежды мы планируем расширение и развитие розничной сети магазинов по стране. Наставничество по созданию новых российских брендов одежды в ближайшее время станет «Академией по созданию брендов одежды с нуля»: с предметами, преподавателями и экзаменами. Также в нашей семье ожидается пополнение, а это значит, что главная цель года - сохранить баланс дома и на работе.

Беседовала: корреспондент Бурулева Юлия

Фотографии: личный архив Ольги Кузнецовой