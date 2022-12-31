Ольга Ларина: мы стали масштабнее и закрепили этот успех рождественским балом

Ольга Ларина, генеральный директор самой популярной в Москве Клиники эстетической медицины Tori поделилась в соц.сетях новостями:

Один из важных итогов этого года для развития нашего бизнеса - мы стали масштабнее и закрепили этот успех рождественским балом с Lotte Royal Club и клиникой пластической хирургии RAMI. Наше партнерство объединило две столицы и двух сильнейших игроков на рынке. Мы предприняли ряд шагов, которые позволили заботиться о вас с еще большим вниманием.

Теперь мы активно готовим пациентов к пластическим операциям и восстанавливаем после них, поддерживая комфортный уровень реабилитации. Наше сотрудничество стартовало с презентации этой коллаборации членам закрытого клуба Lotte Royal Club, с которым мы давно и эксклюзивно дружим. И на этом празднике мы поздравили наших друзей и подарили классные подарки от двух клиники. Необычно, но в этот вечер в нашей лотерее победили практически все мужчины! И мы считаем это добрым знаком, подтверждающим амбициозность наших целей!

http://toriclinic.ru/