Ольга Ларина: о путешествии в Китай и заводе гиалуроновой кислоты

Генеральный директор клиники эстетической косметологии TORI поделилась впечатлениями о главной и самой интересное поездке этого года.

- Ольга, вы не раз говорили, что путешествия - ваша страсть. Совсем недавно вы впервые посетили Китай и хотелось бы узнать, какое впечатления произвела на вас эта страна?

- Побывать в Китае было моей давней мечтой, много я слышала об этой стране. Сложно сказать, когда бы я поехать в эту сказочную страны, если бы не удачное стечение обстоятельств. Клиника TORI начала тесно сотрудничать с китайской компанией Bloomage Biotechnology, которая является крупнейшим производителем гиалуроновой кислоты и поставляет на мировой эстетический рынок современные высокотехнологичные филлеры, биоревитализанты и средства по уходу за кожей. Меня и моих коллег пригласили в Китай познакомиться с производством компании. Так что получилось совместить приятное с полезным: и страну посмотреть, и оценить масштабы деятельности наших китайских партнеров. Не скрою: поездка на завод гиалуроновой кислоты произвела на меня сильное впечатление, многое приятно удивило и поразило.

- Завод по производству гиалуроновой кислоты – звучит внушительно…

- Да, и выглядит тоже! Я не знала, что гиалуроновая кислота была изобретена китайскими учеными, сначала они ее добывали из глаз быка, потом из гребешков кур, а сейчас в огромных количествах производят методом биологической ферментации. И, заметьте, это «гиалуронка» высочайшего качества! Меня впечатлили масштабы производства, идеальная организация труда, дисциплина и стерильная чистота. В стерильной зоне мы не были, чтобы туда попасть, нужно пройти семь степеней дезинфекции. Оборудование на заводе стоит швейцарское. Сотрудники завода нас встречали очень тепло, старались угодить буквально во всем, чувствовалось, что нам искренне рады.

- Что удалось посмотреть в Китае? Что больше всего запомнилось?

- Мы объехали всю центральную часть страны, посетили с экскурсиями ключевые исторические места. Впечатления яркие и удивительные. Меня поразило отсутствие людей на улицах. И это при том, что в стране проживает 1,5 млрд человек! В Москве население 22 млн, где бы ты ни шел, везде многолюдно. А там, что в будни, что в выходной – пустые улицы. Пробок тоже нет. Пекин чрезвычайно зеленый город, все засажено розами. Архитектура города, все строения, тротуары, шоссе – все строго симметрично, по линеечке. Но от этого быстро устает глаз. Люди относятся очень доброжелательно, все рады тебе помочь. Когда узнают, что мы приехали из России, начинают жать руку, говорят слова благодарности. Китайцы считают Россию своим старшим братом, который им очень помог в 1940-х годах, они это помнят и ценят.

- А что вы можете сказать о отношении китайцев к своему здоровью?

- Мы побывали почти в 10 городах и нигде не видели ни одной аптеки. Спрашиваем у гида: «Где вы покупаете себе лекарства? Почему нет аптек?» Оказывается, у них при каждой больнице принимает врач традиционной китайской медицины, который проводит диагностику по частоте пульса, по состоянию языка. И выписывает традиционный китайский рецепт, то есть, травы. Да, они лечатся травами. В одном городе я вдруг начала чихать. Мне гид говорит: «Ольга, вы заболеваете. Вам надо лечь, пить зеленый чай и отключить все мысли. Через 1-2 дня будете здоровы!» У китайцев средняя продолжительность жизни 86 лет. Не знаю, делают ли у них прививки. Но от ковида они все от мала до велика прививались.

- Расскажите о самобытности китайской культуры?

- Китай уникален и не похож ни на одну страну в мире. Китайцы цитируют Конфуция, говорят: хитрый человек – умный человек, а мы – мудрые. Мудрость у них в крови, но и хитрости хватает. Был такой забавный момент: нас повезли на экскурсию в Терракотовую армию. Во втором столетии до нашей эры, китайцы вылепили это гигантское войско – 9 000 глиняных солдат императора Цинь Шихуанди, при этом ни одна фигура, ни одна эмоция на лицах не повторяется! Я смотрю на эту скульптуру и в шутку обращаюсь к гиду: «Мне кажется, я все поняла про китайцев! Когда-то вы построили это войско и возвели Великую Китайскую стену, чтобы все видели, как вас много, и чтобы ни один враг на вашу страну не пошел». Мы долго смеялись.