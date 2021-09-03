ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ: ЧЕРПАЕМ ВДОХНОВЕНИЕ У ГЕРОЕВ СТРИТ-СТАЙЛ

Benetton в этом сезоне черпает вдохновение в островке природы в центре кипящего мегаполиса - знаменитом Центральном парке в Нью-Йорке. Обилие зелени, теплых природных оттенков и натуральных текстур - все это вторит расслабленному и в тоже время стильному настроению той части "Большого Яблока", которую мировой кинематограф возвел в статус культовой.

Для актуального образа создана идеально подобранная капсула: возьмите яркое пальто из двойного джерси в яркую клетку или непромокаемый нейлоновый плащ на стеганой подкладке, дополните свитером свободного кроя с круглым вырезом и брюками из денима с деталями колор-блок под стать героям стритстайла осенне-зимних показов в Нью-Йорке.

Трикотаж по-прежнему правит бал и в этом сезоне Benetton использует новый вид пряжи из смесовой вискозы с попеременными блестящими и плотными вкраплениями. Не раз отметившиеся на показах этого сезона, новыми красками заиграли кардиганы: такого количества модных прочтений этой поистине универсальной вещи еще не было. И если стилисты в один голос советуют носить кардиган из тонкого трикотажа прямо на голое тело, то одним из менее радикальных (и более практичных) вариантов станет его сочетание с футболкой из органического хлопка с принтом tie-dye. В этом случае отдайте предпочтение джинсам с высокой талией и ваш образ смело можно возводить в ранг излюбленных демисезонных подборок гостей "зеленого острова".

Байкерская куртка из денима, брюки прямого кроя в горчичном оттенке, футболка свободного кроя с природными принтами в прозрачных акварельных оттенках - ода свободолюбивому городу небоскребов, который сумел сохранить в самом своем сердце живой оазис, наполненный красками, звуками и энергией самой природы.

Натуральные ткани коллекции выполнены в соответствии с политикой ответственного отношения к производственным процессам: ведь современный город немыслим без комплексного экологического подхода. Только та красота, которая основана на бережном отношении к природе, обретает силу спасать мир!