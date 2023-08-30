Осенняя коллекция детской одежды уже в магазинах Motherbear

Встречайте новую яркую осеннюю коллекцию детской одежды и обуви для города и активного отдыха от бренда Motherbear. Новая коллекция «Осень-Зима 2023» – это продуманный до мелочей ассортимент универсальных предметов одежды и аксессуаров для любого случая. В коллекции представлен ассортимент для детей разного возраста – от малышей с самого рождения и до 10 лет. Новые сезонные капсулы с разным настроением, но объединены одной идеей – выразить индивидуальность каждого ребенка и обеспечить его качественными и комфортными изделиями.

При создании коллекции для маленьких девочек дизайнеры вдохновлялись нежностью, заботой и добротой, поэтому она наполнена милыми, трогательными героями в аппликациях и принтах. Капсулы для более взрослых девочек привлекают внимание своим ярким характером, удобными моделями и прекрасным кроем для создания еще большего количества образов, когда так хочется проявить свою индивидуальность.

Новая коллекция для мальчиков включает широкий спектр маст-хэв предметов формального гардероба в классической гамме цветов - будь то рубашки, вельветовые брюки или же никогда не выходящие из моды кардиганы с пуловерами. Актуальные трендовые капсулы в спортивной стилистике или с яркими акцентными деталями понравятся всем ребятам, а родители смогут оценить качество исполнения и натуральные материалы.

Отдельное место в коллекции занимает мини-капсула «Снова в город и школу», где собраны основные элементы одежды для самого важного праздника в жизни ребенка – 1 сентября: рубашки, блузки, водолазки, кардиганы и костюмы.

Верхняя одежда в коллекции представлена практичными и модными стегаными куртками, жилетами и плащами. Куртки из водонепроницаемого и устойчивого к ветру материала обеспечат ребенку комфорт и тепло при первых осенних холодах. Для дождливой погоды идеально подойдут плащи-дождевики из плотной непродуваемой ткани и с широким капюшоном. А завершит образ такой обязательный атрибут осени, как резиновые сапоги.

Современный дизайн, качественные материалы и практичные фасоны – новая коллекция уже ждет вас на сайте motherbear.ru и во всех магазинах сети.