Осенняя коллекция United Colors of Benetton

Надежда всего мира на скорейшее восстановление возрождается, и Benetton готовится провести наступающий сезон Fall/Winter 21 на открытом воздухе в комфортной, удобной и современной одежде. Коллекция в концепции «easy-to-wear» из органического хлопка, экологичного денима, переработанного полиэстера и других eco-friendly производных в который раз подчеркивает активную роль Benetton в обеспечении и поддержании мер, направленных на сохранение нашей планеты.

Что приходит на ум при мысли о первых днях осени?

О том, что листья деревьев в Центральном парке Нью-Йорка приобретают огненно-оранжевую и пронзительно-желтую окраску, а городской ландшафт еще четче вырисовывается на фоне кобальтовой синевы, в которую небо окрашивается в первые прохладные дни? Или об увлекательных прогулках по бескрайним горам и по сельской местности, особенно живописной осенью, а, может быть, об отважной «охоте» за грибами?

В сезоне FW 2021 Benetton представляет коллекцию, наделенную уникальным кроем, цветовой гаммой и потрясающим комфортом, в сердце которой забота о природе.

Капсулы для города, поездок за город и образы на каждый день включают в себя длинные экологичные платья из вискозы, пончо и куртки из искусственного меха. Типично британские принты повсюду: от жакетов и пыльников в мягких выразительных тонах - до клетки-тартан на костюмах-двойка, over-size пальто - идеальном поверх плотного трикотажа, юбках и даже свитерах в крупную и мелкую клетку. Разнообразие фактур, микро-и макро-принтов, цветовых нюансов создает столь же бесчисленное количество возможностей для комбинирования, сколько ходов в матче знаменитого “Королевского Гамбита”.

Трикотаж – неизменная звезда любого шоу Benetton, а фаворит наступающего сезона - жаккардовые узоры в скандинавском стиле, и однотонные платья, моментально придающие любому образу беззаботное настроение. Свитеры декорированы воротниками и манжетами, макси-кардиганы цвета ржавчины в стилистике гранж напоминают один из трендов в духе «дети моря», бахрома придает изысканным вязаным трикотажным изделиям меланж-эффект.

Осенняя палитра вдохновила Benetton на создание пантона, любимого самой природой, куда входят: теплая охра, жженая глина, пурпурно-красный и насыщенный зеленый листья клена, шоколадный оттенок какао, а также узнаваемые фирменные яркие цвета бренда, в особенности на базовых моделях - свитшотах, толстовках, спортивных костюмах и топах.

Линия верхней одежды предлагает сразу несколько must-have сезона: объемную трикотажную куртку-пуховик, украшенную принтами в технике пэчворк, двубортное пальто цвета дегтя и стеганые двухцветные куртки со вставками из искусственного меха – идеальный выбор для прогулки по осеннему парку, усеянному золотом листьев. Коллекция была бы неполной без неустаревающей женской классики — шерстяного пальто цвета верблюжьей шерсти, которое рекомендуется носить в формате oversize, как на протяжении нескольких лет диктуют модные тренды.