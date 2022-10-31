Осенняя новинка – утепленный плащ DreamWhite

Российский бренд одежды из Санкт-Петербурга DreamWhite за 20 лет работы нашел формулу идеальной верхней одежды. В этом сезоне брендом представлена новинка – утепленный плащ. Стильный, согревающий, высокотехнологичный, он станет отличным решением для прохладной погоды.



Снаружи изделие выполнено из прочной, стойкой к износу ткани с водоотталкивающей пропиткой. Капли воды, попадая на поверхность, просто стекают с нее. Плотный утеплитель внутри плаща состоит из 50% шерсти и 50% полиэстера. Это позволяет изделию долго сохранять тепло, но при этом выпускать наружу пары естественной влаги. Плащ выдерживает мороз до -5 градусов, а, значит, вполне подойдет не только на осень, но и на теплую зиму.



Модель изделия универсальна, и при этом защищает от ненастной погоды. Длина изделия – 120 см – укрывает ноги, а пояс на талии дополнительно помогает удерживать тепло.



Внешне изделие ничем не отличается от обычного плаща. Утепленный вариант такой же элегантный, как и другие плащи DreamWhite. Это классическая модель с кокеткой и английским воротником, которая еще долго не выйдет из моды.



«Плащи представлены в благородных оттенках: хаки, бежевом и золотистом, – говорит Ли, стилист бренда DreamWhite, – Они подчеркивают красоту каждой девушки и позволяют эффектно выделиться на фоне городского пейзажа. Монохромные образы в этой цветовой палитре сейчас как раз в тренде».



Благодаря своим уникальным свойствам, утепленные плащи станут прекрасной альтернативой курткам и пальто, сочетая в себе плюсы и тех, и других.



DreamWhite – российский бренд верхней одежды с производством в центре Санкт-Петербурга. Компания производит стильные шерстяные пальто, водонепроницаемые плащи, синтепоновые куртки, трикотажные изделия и аксессуары. В коллекции насчитывается около 300 моделей пальто и плащей – от приталенных до оверсайз. У Dreamwhite 347 магазинов-партнёров по всей России. Офлайн-точки продаж открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Калининграде.