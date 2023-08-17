Осложнения после маммопластики

Есть несколько причин, по которым пациентка может остаться недовольной результатом операции. Один из самых частых — это неоправданные ожидания, и зачастую завышенные.

Когда пациентка рисует себе одну картинку результата, а хирург недостаточно наглядно объяснил. Вот почему я всегда прошу на первую консультацию принести фото примера того какой она видит свою будущую грудь. После первичной диагностики максимально подробно объясняю, какого объективного результата мы можем достичь. Для наглядного моделирования сейчас есть множество инструментов, вплоть до того, что можно виртуально «примерить» разные формы и размеры имплантов.

Если результат радикально не совпадает с первичными прогнозами врача, значит во время операции или реабилитации возникли осложнения.

Пациентам важно понимать, что это не косметологическая процедура, а операция, и как в любой операции существуют повышенные риски — несостоятельность швов, ишемия тканей в области шва. Во время операции и в реабилитационный период мы делаем все, чтобы определить и исключить все опасные факторы.

И если что-то идет не по плану, важно не отрицать наличие, а как можно раньше диагностировать проблему, чтобы начать решать сложившуюся ситуацию, действуя в команде с пациентом. Так как не все зависит от врача.

Неблагоприятный ход заживления может стать результатом несоблюдения рекомендаций врача:

— Раннее начало физических нагрузок, которые могут повлиять на равномерность заживления швов и даже на переворот имплантов, следовательно и форму груди;

— Возвращение в сауну, солярий или на пляж раньше, чем это предписано планом реабилитации;

— Злоупотребление алкоголем или курением, которые влияют на процессы выработки коллагена и так же могут повлиять на формирование швов и заживляемость.

Отдельным пунктом нужно вынести операции по подтяжке груди, особенно с значительным уменьшением объемов и коррекцией формы. Они более сложны в планировании, подготовке и процессе реабилитации. Пациент должен быть предупрежден о возможных сложностях: непредсказуемом поведении отека, сложностью заживления швов и еще более продолжительной реабилитацией.

Любое из осложнений может печально повлиять на финальный результат, поэтому необходимо ответственно относиться как к выбору врача, так и к его рекомендациям.

Советы от специалиста для тех, кто думает о пластике груди:

1. Как можно подробнее обсудите с вашим врачом желаемый и реалистичный результат планируемой операции.

2. Готовьтесь к тому, что за 14 дней вас попросят отказаться от употребления алкоголя и снизить потребление никотина. После операции не менее 21 дня вы забудете про спорт, алкоголь и пляжи, солярии и сауны. Лучше не планировать дальних поездок.

3. Всегда будьте на связи с врачом. При первых подозрениях необходимо обратить его внимание на появившуюся проблему, даже если вам она кажется незначительной.

Место работы специалиста: Москва, Варшавское шоссе, дом 14, строение 14, Клиника пластической хирургии “Основа”.