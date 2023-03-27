Особенности ухода за лицом в весенний период

Солнечные дни в весенний период начинают радовать нас все чаще. Это значительно улучшает настроение, стимулирует выработку витамина D и укрепляет иммунитет. Но часто последствия зимы, отражающиеся на нашем организме и коже, становятся тем самым грузом, от которого хочется как можно скорее избавиться. Влияние зимних холодов (тусклый цвет лица, выраженные морщины, сухость кожи, впалые области вокруг глаз с характерной синевой) и авитаминоза, к которым с наступлением весны добавляется и фотостарение кожи от активного солнца. Если в этом описании вы узнали себя, значит самое время пересмотреть свой уход за кожей!

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ВЕСНОЙ

«В зимнее время наша кожа под влиянием малоактивного солнечного излучения не требовала сильной SPF защиты, но с наступлением весны стоит правильно скорректировать свой уход:

1. Первое, что необходимо сделать – уделить большее внимание защите от УФ-излучения (средства с SPF). Маркером, обеспечивающим такую защиту, будет «UV» на упаковке.

2. Зимой перепады температур, ветер и осадки повреждали кожу, делали ее более сухой и уязвимой, поэтому выбирались более плотные текстуры кремов. Сейчас они покажутся слишком тяжелыми, могут приводить к нежелательному блеску и закупорке пор. В весенний период стоит отдавать предпочтение кремам и сывороткам с легкой текстурой.

3. Еще один важный фактор – недостаток витаминов и микроэлементов, который испытывала кожа. Это могло привести к появлению тусклого цвета лица» – объясняет врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт EGIA Biocare System, Карина Басалыга.

Как правильно построить уход в этот период?

Восстановление, питание и защита – 3 базовые потребности, восполнив которые можно получить здоровую, красивую и сияющую кожу без выраженных признаков усталости.

Крем солнцезащитный увлажняющий SPF 30/UV-Defence Sun SPF 30, EGIA Biocare system

Является незаменимым помощником в солнечные дни. Крем с UVA- и UVB-фильтрами последнего поколения. Защищает кожу от разрушительного действия ультрафиолета, предотвращает появление гиперпигментации и препятствует процессам фотостарения. Экстракт календулы в его составе оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие, а гиалуроновая кислота и пантенол глубоко увлажняют, стимулируют регенерацию.

Активные компоненты: UVA/UVB фильтры, пантенол, масло сладкого миндаля, витамин Е, гиалуроновая кислота, глицин соевого белка, оксидоредуктаза, экстракт календулы, ментол.

Сыворотка с витамином С/Energising Essence, EGIA Biocare system

Выравнивает и осветляет тон лица. Содержит витамины- С, Е, А, обладающие антиоксидантным действием. Включает уникальные запатентованные компоненты E.C.A.-3 комплекс и передовой увлажнитель Amidospher, поддерживающие уровень гидратации кожи до 24х часов. Активизирует процессы клеточной регенерации, укрепляет стенки капилляров, предотвращает появление пигментных пятен.

Активные компоненты: E.C.A.-3 комплекс, Amidospher, пантенол, витамины С, А, Е, каприлик/каприк триглицерид, инулин, пальмовое масло.

Крем для век насыщенный с мультивитаминным комплексом/Rich Eye Contour Cream, EGIA Biocare system

Крем предназначен для сухой увядающей, лишенной упругости кожи век. Растительные масла, витамины, антиоксиданты и пептиды в его составе восстанавливают и укрепляют структуру кожи, устраняя признаки преждевременного старения.

Растительные и морские экстракты улучшают тонус и эластичность, способствуют разглаживанию морщин. Регулярное использование крема способствует глубокому увлажнению, повышает плотность и упругость кожи, придавая нежной коже век здоровое сияние.

Активные компоненты: масло кокоса, цветочная вода василька, масло карите, масло оливы, экстракт алоэ барбаденсис, экстракт бурых водорослей, ретинил пальмитат, гидролизованный эластин, витамин Е, витамин С, лецитин, гидролизованные протеины риса, гидролизат пшеничных белков, протеины и ферменты сои, оксидоредуктаза.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ВЕСНОЙ

«Ухаживать за кожей, стараясь сохранить ее молодость и здоровье, нужно регулярно, вне зависимости от времени года. С развитием технологий, возможности косметологии позволяют добиться потрясающих результатов уже после первой процедуры. Чтобы выглядеть на все 100 больше не нужно экспериментировать с баночками косметики. Уже сегодня возможно избавиться от давних переживаний, комплексов или недостатков. Главное – подобрать квалифицированного специалиста! Среди косметологических процедур можно выделить такие, которые больше всего подходят для весны, когда необходимо восстановить кожу после длительных холодов и подготовить к встрече с ярким солнцем» – рассказывает врач-дерматолог, косметолог Центра эстетической медицины Candela Excellence Clinic, клинический тренер Candela и Cocoon Medical, Ася Седельникова.

Light & Bright

Данная процедура делается на аппарате Nordlys и представляет собой комплексное воздействие узкополосного импульсного света (SWT технология) и фракционного неаблятивного лазера.

Цель данной процедуры – избавить от сосудистых и пигментных проявлений, выровнять цвет, уменьшить выраженность пор и улучшить текстуру. Процедура Light & Bright, как фото-фильтр, делает кожу ровной и сияющей, позволяя забыть о необходимости использования тональных средств, что особенно актуально в весеннее и летнее время.

Курс состоит из 3-4 процедур, промежутки между которыми составляют 4 недели. Как правило, пациенты легко переносят световое воздействие и применение анестезирующих средств не требуется. Но для особо чувствительных всегда есть возможность уменьшения неприятных ощущений при помощи кремового анестетика.

Сама процедура занимает около получаса, а реабилитация длится от пары дней до недели.

Для достижения максимально красивого и длительного результата, который будет радовать на протяжении всего весеннего и летнего периода, возможно сочетать процедуры ревитализации и лазерного воздействия, которые прекрасно дополнят друг друга и дадут максимальный эстетический результат.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг

Беспокоят первые признаки старения, морщины “усталости и грусти”, мимические морщины? Благодаря одной процедуре ультразвукового SMAS-лифтинга на аппарате Ulthera достигается эффект омоложения, лифтинга и коррекции ненавистных морщин, выдающих прожитые года, стресс и последствия зимнего периода.

Самое главное преимущество SMAS-терапии заключается в том, что после ее проведения не потребуется никакой реабилитации. Уже на следующий день можно пойти на работу, важную встречу или на свидание.

Процедура проводится один раз в год и дает незамедлительный эффект – отечность уменьшается, а качество кожи улучшается. Первые изменения можно увидеть сразу после процедуры, эффект нарастает в течение двух месяцев.

Уже сегодня получить консультацию специалиста и записаться на эти процедуры можно в Центре эстетической медицины Candela Excellence Clinic