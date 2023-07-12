Отчёт о III круглом столе «Fashion индустрия и Россия в ближайшие годы»

Модератор круглого стола Греднев Илья, в приветствии сказал - российским Fashion предпринимателям вместе удается воспользоваться открывшимися неочевидными возможностями этого года.

Выступили эксперты:

Мохов Олег: «Мой личный опыт общения с первыми лицами синдиката высокой моды в Европе, позволяет утверждать - в России пора создать аналогичный союз основных игроков и выработать понятные правила игры рынка моды. Для прогнозирования предпринимателями, инвесторами и участникам рынка своих доходов и долгосрочных планов».

Алфер Антон Викторович, продемонстрировал участникам круглого стола онлайн рождение регионального профессионального сообщества. Реализован самый актуальный запрос: «Где нам объединиться и обсуждать наши вопросы?» Антон Викторович рассказал - как Ассоциация участников индустрии моды в 2023 году поддерживает креативных и любящих свою страну творцов.

Волокитина Княженика Яноровна, отметила - старые модели развития модной отрасли в России ушли в прошлое вместе с западными брендами. При этом, модельеры России занимают освободившиеся ниши, а модели зарабатывают на показах рынков Азии.

Гелевей Ирина взаимодействует с наиболее успешными представителями Fashion сообщества России и замечает - они опережают конкурентов регулярностью многоканального продвижению собственного бренда.

Многолетние вложения в коммуникацию с потенциальной аудиторией - десятикратная прибыль сегодня.

Галина Деброва, как стилист, обращается к модельерам России: «При работе с мужской аудиторией 35+ мне очень не хватает сотен товарных позиций на рынке. У этой платежеспособной аудитории запросы сегодня удовлетворены всего на 20%! Хватит биться за эконом сегмент, может быть дорогое и есть – настоящее!»

Кливер Юлия Евгеньевна, предложила сообществу обратить внимание на работу модельных агентств. Время подумать над пересмотром условий и кардинально улучшить престиж профессии. Только в России с моделей берут деньги за участие в показах, региональных конкурсах?! Потому мечта каждой девушки – уехать за границу, где платят. Так мы постоянно теряем лучшие кадры и большинство агентств вынуждены превращаться в платные курсы подготовки для работы на подиуме. От этого страдает вся отрасль в стране – от модельеров, до медиабизнеса.

Виталий Ильинский, обратил внимание - 99% производителей одежды, аксессуаров в стране игнорируют новые технологические решения и материалы. Время задуматься про функциональные потребности групп потребителей, от широких, например «мужчины», до узких - спортсмены, туристы. За пять минут продемонстрировал как методом «фокальных объектов» сформулировать десятки новых свойств в одежде. Остается обсудить с потребителями целесообразность внедрения новых идей в опытные образцы.

Егорова Анна, как модельер с 26 летним опытом, отметила недостатки информационного обеспечения участников Fashion отрасли. Нет единой базы подрядчиков, поставщиков, кадров и профессиональных рейтингов консультантов, учителей, СМИ, инвесторов с понятными критериями.

Три с половиной часа обсуждения, поставило в т. ч. под сомнение навязанные нашему модному сообществу тренд «экологичного потребления».

«Экологичным» брендам-производителям не мешает ежегодно «неэкологично» сжигать сотни тонн нераспроданных изделий из стандартных материалов.

Перед нашим профессиональным сообществом моды сегодня обострены другие вызовы:

1. Как сделать модными в русскоязычном мире национальные мотивы и продвинуть новых дизайнеров?

2. Как выстроить новые производственные цепочки с низкой себестоимостью?

3. Как привести деньги на развитие медиа-среды для участников Fashion мероприятий?

4. По каким критериям оценивать эффективность Fashion блогеров и СМИ участникам рынка?

По круглому столу готовятся подробные текстовые, аудио и видео отчёты.

Греднев Илья призвал участников круглого стола, стать элементами «фундамента» нового здания Российской моды – делиться опытом и «болями» своей профессии. Он выразил готовность аккумулировать и обрабатывать предложенный контент в удобоваримые статьи, книги, опросы, подкасты и видео.

На сентябрь 2023 года запланирован следующий круглый стол в Москве. Сейчас обсуждается повестка с ведущими экспертами моды.