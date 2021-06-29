"Отцыfrovka" состоялась!

В киноцентре «Октябрь» в День Отца состоялась эксклюзивная закрытая премьера фильма "Отцыфровка", который был снят на основе сюжетной линии одноименной социальной программы, где известные родители делятся опытом в воспитании детей, радостями и страхами, как преодолевают проблемы и сложности.
Безусловная культурная и социальная ценность проекта вдохновила автора и продюсера, актера Николая Цонку, на создание первого полнометражного фильма: «Последний год я почти полностью посвятил своему авторскому проекту “Отцыфровка”, поддержку которому оказал Фонд Президентских грантов. Это программа про отцов и для отцов, о воспитании детей, семейных ценностях, традициях. Мы хотели бы побудить молодых родителей не бояться рожать детей, брать их из детских домов, иметь многодетную семью. И в целом - призвать отцов стать ответственнее, давать своим детям не просто свое материальное, но и личное время для духовного развития. Фильм основан на реальных историях наших героев, и зрители, которые нас посмотрят, найдут ответы практически на все вопросы, касаемые родительства. Я искренне уверен, что он принесет пользу каждому».
В течение года героями программ стали: Радислав Гандапас, Вадим Демчог, Ирина Хакамада, Михаил Барщевский, Егор Дружинин, Антон Беляев, Нонна Гришаева, Павел Астахов, Сосо Павлиашвили, Наталья Карпович, Станислав Ярушин, Артем Овчаренко, Роман Маякин, Никита Панфилов, Наталья Краснова, Никита Тарасов, Евгений Кулаков, Евгений Князев, Дмитрий Кожома, Константин Соловьев, Юрий Грымов, Екатерина Лисина, Олег Верещагин, Александр Клюквин, Игорь Жижикин, Екатерина Волкова, Андрей Ковалев, Дарья Мельникова, Антон Макарский, Алексей Кортнев, Роман Авдеев, Владимир Селиванов, Михаил Башкатов, Дарья Сагалова, Кирилл Андреев, Иван Жидков, Виктор Добронравов, Егор Дронов, Дмитрий Мухамадеев, Надежда Ангарская, Ирина Сашина, Карина Мишулина, Екатерина Шпица, Дмитрий Грачев и другие.Официальную премьеру фильма поддержали своим присутствием: адвокат Павел Астахов, режиссер Евгений Сангаджиев, общественные деятели Наталья Карпович и Алексей Чегодаев, актеры Екатерина Волкова, Евгений Кулаков, Дмитрий Грачев, Дмитрий Мухамадеев, Нил Кропалов, Анна Роскошная, Марина Лисовец, телеведущий Леонид Закошанский, психолог Александра Копецкая и другие. Неофициальную, но сохраняющую свою торжественность часть, гости продолжили в в новом ресторане Алены Арсеевой «Глубина 11022» на Трехгорной мануфактуре, акцентом которого является настоящее погружение в мир морских гастрономических изысков и ярких впечатлений от оригинальной подачи и вкусов блюд. Здесь же гостей ожидали выступления артистов: Амелии, Анастасии Неоновой и рэпера NJohn. А также, подарки от партнеров события: косметического бренда натуральной косметики Levrana, дизайнера ювелирных украшений Naclona, fashion-бренда одежды для фитнеса, йоги, балета и повседневной жизни Kasaa Couture, стоматологической клиники доктора Шипкова Владимира Николаевича, звездного фитнес-тренера Александрины Тиль, витаминные комплексы от компании Project V, бренда зубных паст Klatz, бренда биоревитализантов Revi, клубничные композиции с настоящим бельгийским шоколадом от компании Cosmoberry. Автор проекта Николай Цонку и команда выражают огромную признательность за помощь в проведении мероприятия: Благотворительному Фонду «Футболка дарит жизнь», рекламно-производственной компании «Астрель», компании «Florens Group», сети ресторанов «Теремок», компании «Рейл Континент» компании «Multik.shop» сети кинотеатров "КАРО", киноцентру "Октябрь" и лично Наталье Агаповой, ресторану "Кино. Вино. Домино" и лично Нарине Месропян, компании по аренде техники для мероприятия "MisterVo", ведущему Сергею Пономаренко и DJ Морж (Алесандру Тимошину).
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