Отдых и пища для ума: курорт Soneva Fushi приглашает на знаменитый Джайпурский литературный фестиваль

Этой весной гости мальдивского курорта Soneva Fushi смогут стать участниками грандиозного Джайпурского литературного фестиваля, который состоится с 12 по 21 мая. Уникальный фестиваль искусств и литературы пройдет на Мальдивах во второй раз и станет одним из главных культурных событий года. Гостей ждут встречи с популярными писателями со всего мира, вдохновляющие лекции и дискуссии, живые концерты и авторские кинопоказы, изысканные ужины на пляже, занятия дыхательными практиками, медитацией и танцами, а также мастер-классы по выдуванию стекла в Soneva Art & Glass, первой на Мальдивах стеклодувной студии.

Главными героями программы в 2023 году станут такие именитые авторы, как британский писатель, телеведущий и лауреат Букеровской премии Говард Джейкобсон, чей «Вопрос Финклера» стал первым юмористическим романом-победителем за всю 42-летнюю историю премии; лауреат Букеровской премии, писатель и драматург Дэймон Гэлгут; соучредитель и содиректор Джайпурского литературного фестиваля и автор 20 книг Намита Гокхале; британский историк, телеведущий и автор популярных книг по истории Саймон Себаг-Монтефиоре; историк, автор бестселлеров и содиректор фестиваля Уильям Далримпл; и профессор кафедры астрономии и физики Йельского университета Приямвада Натараджан, которая хорошо известна своей работой по картографированию темной материи и темной энергии.

Это событие – возможность отдохнуть не только телом, но и душой, наполниться мудростью и получить свой заряд вдохновения для новых свершений. Для гостей, которые планируют посещение курорта во время Джайпурского литературного фестиваля, в отеле Soneva Fushi подготовили специальное предложение, которое включает выгодные цены на проживание, бесплатные трансферы на внутренних авиалиниях и возможность участия в мероприятиях программы, а при бронировании до 10 мая 2023 года гости смогут получить дополнительную скидку 10%.

Джайпурский литературный фестиваль (The Jaipur Literature Festival) проводится в Индии ежегодно с 2006 года и по праву считается крупнейшим литературным фестивалем в Азии, а с прошлого года посетить это важное культурное событие появилась возможность и у гостей Мальдивских островов.

В первом Джайпурском литературном фестивале в Soneva Fushi, прошедшем на Мальдивах с 13 по 22 мая 2022 года, участвовали признанные критиками авторы, мыслители и культурные лидеры со всего мира. Самыми запоминающимися встречами стали приветственные речи автора бестселлеров Питера Франкопана и заместителя редактора журнала New York Magazine Дэвида Уоллеса-Уэллса; концерты номинированной на Грэмми певицы Шилпы Рао и проекта Sufi Gospel Project; свободное обсуждение с продюсером фестиваля Санджоем К. Роем и режиссером Мирой Наир, после чего был показан ее фильм «Свадьба в сезон дождей», получивший множество наград; морские прогулки для наблюдения за дельфинами на закате; и встреча с автором бестселлеров Мэтью Сайедом и выдающимся математиком Маркусом дю Сотуа, посвященная преимуществам разностороннего мышления.

В рамках фестиваля 2022 года также было проведено специальное однодневное мероприятие в Мале, во время которого приглашенные спикеры отвечали на вопросы гостей в прямом эфире, а авторы подписывали свои книги. Встреча проходила в Salt Cafe с участием спикера парламента, бывшего президента Мохамеда Нашида и всемирно известных авторов Шобхи Де и Маркуса дю Сотуа. Знаменитый местный архитектор и академик Моруф Джамиль, иллюстратор и писательница Захи Саид и автор комиксов и эксперт Ахмед Моруф Джамиль также приняли участие в этом мероприятии.

Подробнее о программе фестиваля: https://soneva.com/resorts/soneva-fushi/jlf-programme/