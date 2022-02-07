Отеки не в моде: как избавиться и привести себя в тонус

Отеки - одна из частых проблем, появляющихся на лице, теле, ногах, глазах. Выглядит это некрасиво, не эстетично. Такие недостатки появляются по разным причинам, это связано с внешними и внутренними факторами. Неправильный режим сна, вредные привычки, питание - все это оказывает большое влияние на внешний вид человека. О том, каковы причины появления отеков и как от них избавиться , рассказал специалист клиники 360 Cosmetology, косметолог-эстетист Виктория Осипова.

«Отеки очень коварны, могут появиться внезапно. Девушки знают, что перед важным событием на ночь точно не нужно есть что-то соленое, пить много воды, так как утром могут появиться неприятные последствия. Отечность - это задержавшаяся в организме жидкость, причиной такого процесса является нарушение водно-солевого баланса, на это влияет ряд факторов. Задержка жидкости - это безопасный процесс, но все же требует внимания. При проявлении регулярной отечности нужно обратиться к врачу, для выяснения причины”, - комментирует специалист клиники 360 Cosmetology.

Как же проверить, есть ли отек? Существует способ, о котором знает каждый. Нужно нажать пальцами на кость голени. Если на коже остается след от пальцев, значит есть отечность. Также существуют отеки, имеющие скрытый характер. Их может выявить только врач, проведя анализ. При условии, что доктор регулярно взвешивает пациента, измеряет его артериальное давление и контролирует анализ мочи.

Причины задержки воды в организме

При недостаточном количестве сна происходит нарушение циркуляции воды в организме и она начинает скапливаться в тканях. В первую очередь страдает лицо, так как оно очень эластичное. Также при чрезмерном сне, более 10 часов, может появляться отечность. Для снижения нагрузки на мочевой пузырь и почки, жидкость, которая в течении долгого времени не выводится наружу, начинает скапливаться в тканях.

Чрезмерное употребление воды на ночь вызывает отеки, так как организм переходит на замедленный процесс функционирования и не успевает переработать всю жидкость.

Регулярное переутомление влияет на организм, снижается активность, тем самым задерживая выведение жидкости из организма и образуя отеки.

Употребление вредной пищи несет за собой последствия. Из-за избыточного или недостаточного употребления еды нарушается обмен веществ, что влечет за собой появление отеков.

Алкоголь нарушает распределение жидкости в организме, вода распределяется в пустотах под кожей, вместо того, чтобы выводиться.

Во время беременности нарушается гормональный фон, организм не справляется с нагрузкой. Часто появляются отеки после сна на ногах и лице.

Как устранить отечность

При появлении отеков на лице и глазах нужно обратиться к врачу. Он проведет диагностику и подскажет как избавиться от проблемы. Самые популярные методы: лимфодренажный массаж, маски, компрессы и кубики льда из крепко заваренного чая.

Во избежания появления отечности на ногах, нужно ежедневно выполнять упражнения. К примеру, несколько минут походить на ногах, затем постоять в этом же положении и попытаться сделать несколько прыжков.

В домашних условиях справиться с отеками поможет массаж специальными стальными шариками, а также массаж кубиками льда, изготовленными из отвара лекарственных трав и чая.

Контрастный душ хорошо помогает в борьбе с отеками на лице и теле. Улучшается работа сосудов и перезапускается лимфатическая система.

Также в борьбе с отеками поможет чай из шалфея, свежевыжатый сок. Они оказывают мочегонное действие.

Если же отечность связана с проблемами органов, то без медикаментозного лечения не обойтись.

Задержка воды плохо сказывается на состоянии организма как внешне, так и внутренне. При появлении регулярной отечности требуется осмотр врача, он проведет анализ и назначит лечение. Отек - это вполне себе безобидное явление, но требующее особого внимания.