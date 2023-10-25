Отель Cora Cora Maldives и история голландской луковицы

Сегодня Мальдивские острова - это райское место для идиллического отдыха. Но всегда ли они были столь же притягательным для путешественников? Узнать об этом, совершив путешествие длиною почти в тысячу лет, можно в пятизвездочном отеле Cora Cora Maldives.

Курорт Cora Cora Maldives расположен на острове Маамигили в атолле Раа. Остров небольшой – 700 на 250 метров – но, как оказалось, у него невероятно богатая и увлекательная история. Все началось с того, что в 2013 году здесь были обнаружены две необычные бутылки в форме головки лука – они были погребены чуть выше уровня грунтовых вод. Бутылки отдали на экспертизу, и какая же интересная история развернулась перед глазами исследователей. Эксперты обнаружили, что находкам более 300 лет – их можно легко датировать концом 17 века. Такие бутылки из толстого стекла в форме луковицы использовали мореплаватели голландской Ост-Индской компании для хранения вина, сидра или ликера вместо обычных бутылок – благодаря устойчивому основанию их было сложнее разбить или опрокинуть. Известнейшая голландская фирма занималась торговлей со странами Тихого и Индийского океанов. Из Японии и Китая, Цейлона и Индонезии в Голландию по знаменитой Дороге Специй везли медь и серебро, хлопок и шелк, текстиль и керамику, пряности и опиум. Объемы торговли были грандиозны. Атолл Раа, в котором расположен курорт Cora Cora Maldives, – коралловый архипелаг в виде кольца, окружающего лагуну, – был идеальным местом для промежуточной остановки. Здесь можно было продать часть товаров, пополнить запасы воды и пищи, подождать благоприятной погоды и попутного ветра.

В результате раскопок на острове Маамигили было найдено еще более 60 диковинных артефактов, которые датируются от доисламского до колониального периода в Индийском океане. Так, китайский фарфор периода Канси (1662–1722) династии Цин был найден в поразительно безупречном состоянии, поскольку был погребен в глиняном кувшине. Фарфор обменивался путешественниками на пресную воду и безопасную гавань, пока они ждали благоприятных муссонных ветров. Наверное, самый древний экспонат – хорошо сохранившаяся масляная лампа буддийского периода (5–11 века) с необычным удлиненным соплом. Согласно мальдивскому поверью, свет отпугивает темноту и злых духов, которые приходят с ней, поэтому в каждом доме в течение всей ночи должна была гореть хотя бы одна лампа.

Отдать дань истории Мальдивских островов и народам, которые населяли и процветали здесь более 2000 лет, решили в Cora Cora Maldives, бережно собрав все сокровища и выставив их в музее, который сегодня доступен для всех гостей. Не менее интересная часть экспозиции находится под открытым небом в центре острова. Впечатляет полностью сохранившийся двойной храмовый резервуар, которому приблизительно 900 лет. Эти два неглубоких колодца использовались для купания и выполнения религиозных обрядов. 120-летний традиционный дом, который был перенесен в музей, был перестроен и полностью меблирован, и отражает тонкости традиционного мальдивского образа жизни.

Свое название Dutch Onion® – голландский лук – музей получил в честь своей знаковой находки.

Об отеле

Cora Cora Maldives – пятизвездочный Premium All Inclusive курорт, который предлагает своим гостям единственный в своем роде иммерсивный мальдивский культурный, экспериментальный и кулинарный опыт. В отеле 100 вилл, четыре ресторана, два бара, спа-центр Moksha® Spa & Wellbeing Center, центр водных видов спорта и дайвинга, тренажерный зал, павильон для йоги над водой, кинотеатр под открытым небом, детский клуб и музей мальдивского наследия Dutch Onion®. Курорт расположен в 45 минутах полета на гидросамолете от международного аэропорта Велана, или 30 минутах полета внутренним рейсом с последующей 20-минутной поездкой на скоростном катере. Cora Cora Maldives – это идеальное место для беззаботного островного отдыха.

Cora Cora Maldives – два года подряд обладатель премии Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2022 и 2023, крупнейшей в мире платформы о путешествиях Tripadvisor. Премия присуждается на основе отзывов путешественников. coracoraresorts.com