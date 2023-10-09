4 октября в ТЦ «Метрополис» состоялось открытие недели моды “МЕТРОПОЛИС x SOKOL FASHION WEEK FW’2023.

Первым с коллекцией выступил бренд CHAPURIN. Далее — немецкий бренд LICHI и завершился первый день “МЕТРОПОЛИС x SOKOL FASHION WEEK FW’2023” показом от хедлайнера Katya Dorogina и after-party, которое прошло на площадке партнера Недели моды udcкафе.

Неделя моды “МЕТРОПОЛИС x SOKOL FASHION WEEK FW’2023” – это не только профессиональные показы с режиссерской постановкой от известных дизайнеров, но и знакомство с молодыми перспективными брендами, ежедневные public talk на актуальные темы о самых последних трендах, мастер-классы по позированию, созданию капсулы, апсайклингу, макияжу и многое другое. В своей работе команда Недели моды использовала видеоконтент, созданный нейросетями.