22 апреля состоялось официальное открытие нового бутика итальянского бренда Raschini в "Архангельское Аутлет". Гостей события ожидал показ новой коллекции, где были представлены мужская и женская линии одежды, а также выступления артистов и розыгрыш подарков.

Модный дом Raschini давно признан флагманом создания легендарного качества и сервиса, которые более 20 лет являются визитной карточкой компании далеко за пределами столицы.