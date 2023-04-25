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Алексей Бобровский

Открытие нового бутика итальянского бренда Raschini в "Архангельское Аутлет"

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  • 25 Апреля 202323:00

22 апреля состоялось официальное открытие нового бутика итальянского бренда Raschini в "Архангельское Аутлет". Гостей события ожидал показ новой коллекции, где были представлены мужская и женская линии одежды, а также выступления артистов и розыгрыш подарков.

Модный дом Raschini давно признан флагманом создания легендарного качества и сервиса, которые более 20 лет являются визитной карточкой компании далеко за пределами столицы.

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