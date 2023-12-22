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FashionWithPassion

Открытие нового магазина MIUZ Diamonds в ТЦ «Павелецкая плаза»

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  • 22 Декабря 202310:42

В декабре 2023 года распахнул свои двери новый магазин MIUZ Diamonds в ТЦ «Павелецкая плаза»

Покупателей ждет впечатляющий ассортимент премиальных украшений с российскими бриллиантами и цветными драгоценными камнями, а также специальные новогодние предложения и подарки. 

Площадь магазина — 60 кв.м., дизайн выдержан в фирменном стиле ювелирного бренда. 

Также в декабре этого года компания запускает новую услугу — бессрочную гарантию на основной ассортимент. Собственное производство позволяет MIUZ Diamonds обеспечивать безусловное качество и высокий уровень профессионализма специалистов.

 «Ответственный подход к работе и строгий контроль качества каждого ювелирного изделия на всех этапах производства является веским аргументом для предоставления данной бессрочной гарантии», — заявляют в компании.

MIUZ Diamonds — новое имя Московского Ювелирного Завода. Это легендарное ювелирное предприятие России с полным циклом производства.  Уже более 100 лет мы создаем украшения с российскими бриллиантами высочайшего качества, которые имеют сертификаты соответствия GIA. MIUZ Diamonds — лидер бриллиантового рынка и крупнейшая ювелирная сеть России в сегменте премиум. 

В ближайшее время планируется открытие 10-15 новых магазинов MIUZ Diamonds в России и СНГ, всего на данный момент их более 250. 

Новое пространство бренда расположено по адресу: 

Павелецкая площадь д.3, ТЦ «Павелецкая плаза». Ждем вас в MIUZ Diamonds!

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