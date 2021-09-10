Открытие сезона в театральной студии «Сны Алисы»

30 сентября инклюзивная детская студия «Сны Алисы» открывает новый сезон спектаклем «Колыбельная Пушкина» на сцене «Лялин центра».

Юные артисты и режиссёр спектакля Никита Малышев создали удивительную семейную сказку, которая никого не оставляет равнодушным. На сцене дети играют вместе со взрослыми, родители и дети перевоплощаются в пушкинских героев, а зрители снова погружаются в сказочный мир, который каждому знаком с детства.

Артисты, занятые в спектакле – дети с особенностями развития. Никита Малышев не распределял роли, он предложил ребятам самим выбрать героев, которых они хотели бы сыграть. Это позволило каждому юному актёру найти для себя персонажа, наиболее близкого по характеру, и полностью погрузиться в роль. На репетициях ребята обсуждали своё видение каждой сцены из сказки и предлагали свои варианты прочтения ситуаций. Но к пушкинскому языку отнеслись бережно – режиссёр внимательно следил, чтобы артисты не изменяли ни одного слова в стихотворном тексте.

«Мы должны были нащупать правильную форму подачи, — говорит Никита Малышев. — Если актеру на сцене некомфортно, он не понимает, что делает, то зритель ему не верит. И я пытаюсь создать для них зону комфорта на сцене, иду от особенностей наших детей, от их психофизики».

Каждая сцена спектакля соответствует отдельной сказке. Поп Толоконный лоб и Балда, Старик со своею Старухой и Золотая Рыбка, Шамаханская царица и Царь Додон напомнили зрителям о вечных истинах, о добре и зле.

Театральная студия «Сны Алисы» – совместный проект благотворительных фондов «Семейная в помощь», «Гольфстрим» и Детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать». Здесь вместе играют и творят дети с особенностями развития и дети без проблем со здоровьем.

Ждём вас 30 сентября в «Лялин центре». Начало спектакля в 19.00

Адрес: Лялин пер д 24-26, стр. 2

Вход свободный по предварительной регистрации

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