Открытие шоурума DEMURYA

26 января модный дом DEMURYA распахнул двери для своих клиентов в самом центре Москвы.

В этот день гости, среди которых было много известных актеров, телеведущих и медийных персон, могли оценить новую коллекцию бренда, рассказать о своих полюбившихся базовых изделиях и лично поздравить дизайнера и креативного директора бренда Владимира Славского.

Модным домом выпускаются две женские линейки.

DEMURYA Haute Couture— это первая линия: вечерние платья и изделия, из натуральных тканей со сложной ручной вышивкой, костюмы и домашняя линейка пижам из премиальных тканей: шелка, льна и кашемира.

DEMURYA Сollection – это вторая доступная линия, доступная покупателю и представлена на маркетплейсах.

Центральное место у бренда традиционно занимает свитер. Посмотрим правде в глаза: без теплого свитера в холодной сезон никак не обойтись, если только вы не проводите зиму где-то на берегу океана, но и там он с большой вероятностью пригодится.

Пришедшие, на закрытое мероприятие, гости добавляли в свой аутфит яркие джемперы, которые не только разбавляли лук, но и значительно поднимали настроение. И с этим настроением они лично поздравляли российскую марку:

Максим Аверин

«Я желаю этому удивительному коллективу и команде DEMURYA процветания, красоты, огромное количество поклонников, которые будут всегда приходить сюда. DEMURYA. Увидимся здесь!

Ваш, Максим Аверин»

Олеся Судзиловская

«DEMURYA — это давняя любовь, мы познакомились около 10 лет назад. Белый свитер, с оголенным роскошным плечом, который делает Владимир, уже захватывает Москву! Все мои подруги мечтают о таком свитере, теперь не только о белом, но и в разных тцветах.

У бренда DEMURYA в коллекции представлены все цвета радуги, все весенние и нежные тона, холодные зимние, которые подойдут под любое ваше настроение. Бренд DEMURYA — это моя любовь.»

Елена Николаева

«Классная вечеринка! Мне очень нравится, что все гости приходят в бренде DEMURYA, я не исключение. Мне кажется, DEMURYA завоевывает street style, потому что я везде вижу эти свитера.Шоурум на Чистых Прудах достоин стать местом встречи очень интересных людей.»



Анастасия Меськова

«Мне очень понравились oversize свитера с высоким горлом — это то, что я люблю! Такие изделия необходимы, потому что я давно поняла, что зимой необходимо найти удобную, теплую, но при этом стильную одежду.Классические цвета, фуксия и мой любимый электрик — это то, что я приглядела сегодня на открытии шоурума.

Думаю, что DEMURYA удалось создать универсальный бренд, который понравится всем!

Анна Пескова

«Я хочу пожелать бренду самого главного, что необходимо всем отечественным брендам: чтобы эта ниша стала свободной, чтобы молодые и талантливые дизайнеры ее занимали и не отдавали право первенства никогда и не при каких условиях европейским, американским брендам.

Ведь цвет, фактура — все очень красиво, качественно и стильно.»

Анна Якунина

«Я в свое время познакомилась с DEMURYA совершенно случайно: у меня было интервью и съемка в журнале в свитере, и я так влюбилась в это изделие, таким образом я и познакомилась с Володей Славским, и с тех пор просто обожаю этот бренд.

Кстати, на мне сейчас костюм, который после нашего знакомства сшили по индивидуальным меркам и для меня теперь этот бренд один из самых любимых. На самом деле, я горжусь, что наши отечественные бренды могут создавать такие изысканные вещи на достойном уровне.

Я безумно рада, что в центре Москвы открылся этот шоурум, в который можно прийти, примерить изумительные вещи, выпить шампанского и хорошо провести время в компании замечательных людей.»

Женя Малахова

«Я тот человек, который крайне редко покупает себе вещи, ведь мне мало что нравится. Но сейчас я не могу выйти из шоурума DEMURYA, потому что мне приглянулась каждая вещь, и хочется забрать абсолютно все. Это правда какое-то уникальное событие для меня, ведь на мне все всегда «сидит», но глаз не радуется.

Мне очень понравились кардиганы, их цвета и качество. Кстати, что самое главное, мне удалось найти костюм своей мечты, который будет «и в пир, и в мир, и в добрые люди». И теперь счастливая, и довольная новой покупкой еду на спектакль.»

Юлия Куварзина

«Я в восторге от цветовой гаммы, с одной стороны от таких классических моделей, но с другой абсолютно изысканных, с такой изюминкой, когда ты берешь свитер и не можешь с ним расстаться. Необыкновенно мятный цвет, уникальный пыльно-розовый, приятный глазу лиловый, который и яркий, и безумно нежный.

Вещи действительно универсальные, в них можно находиться каждый день, или выйти на премьеру фильма, при этом ты тоже будешь выглядеть ярко, привлекательно и стильно.»

Поздравить дизайнера Владимира Славского собрались звездные гости:

Олеся Судзиловская, Максим Аверин, Анна Якунина, Ида Достман, Анна Тихомирова, Екатерина и Александра Стриженовы, Ольга Кабо с дочерью Татьяной, Никита Тарасов с женой Мариной, Мария Михалкова- Кончаловская, Инна Маликова, Елена Кулецкая, Юлия Куварзина, Анастасия Меськова, Светлана Мастеркова, Анна Чурина, Анна Пескова, Илана, Елена Николаева , Женя Малахова, Мирослава Михайлова и Анатолий Черников, Мария Кравченко (режиссёр), Анна Невская, Ирина Пудова, Поля Полякова, Екатерина Дробыш, Татьяна Миловидова, Анастасия Денисова, Маша Вебер, Илья Киреев и Геля Тайга, Сергей Табунов и др.