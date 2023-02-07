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Пырескина Светлана Сергеевна

Открытие шоурума DEMURYA

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  • 07 Февраля 202313:03
Сюжеты: Demurya

26 января модный дом DEMURYA распахнул двери для своих клиентов в самом центре Москвы. 

В этот день гости, среди которых было много известных актеров, телеведущих и медийных персон, могли оценить новую коллекцию бренда, рассказать о своих полюбившихся базовых изделиях и лично поздравить дизайнера и креативного директора бренда Владимира Славского. 

Модным домом выпускаются две женские линейки.

DEMURYA Haute Couture— это первая линия: вечерние платья и изделия, из натуральных тканей со сложной ручной вышивкой, костюмы и домашняя линейка пижам из премиальных тканей: шелка, льна и кашемира. 

DEMURYA Сollection – это вторая доступная линия, доступная покупателю и представлена на маркетплейсах. 

Центральное место у бренда традиционно занимает свитер. Посмотрим правде в глаза: без теплого свитера в холодной сезон никак не обойтись, если только вы не проводите зиму где-то на берегу океана, но и там он с большой вероятностью пригодится. 

Пришедшие, на закрытое мероприятие, гости добавляли в свой аутфит яркие джемперы, которые не только разбавляли лук, но и значительно поднимали настроение. И с этим настроением они лично поздравляли российскую марку:

Максим Аверин

«Я желаю этому удивительному коллективу и команде DEMURYA процветания, красоты, огромное количество поклонников, которые будут всегда приходить сюда. DEMURYA. Увидимся здесь!
 Ваш, Максим Аверин»

Олеся Судзиловская

«DEMURYAэто давняя любовь, мы познакомились около 10 лет назад. Белый свитер, с оголенным роскошным плечом, который делает Владимир, уже захватывает Москву! Все мои подруги мечтают о таком свитере, теперь не только о белом, но и в разных тцветах.
 У бренда DEMURYA в коллекции представлены все цвета радуги, все весенние и нежные тона, холодные зимние, которые подойдут под любое ваше настроение. Бренд DEMURYA — это моя любовь.»

Елена Николаева

«Классная вечеринка! Мне очень нравится, что все гости приходят в бренде DEMURYA, я не исключение. Мне кажется, DEMURYA завоевывает street style, потому что я везде вижу эти свитера.Шоурум на Чистых Прудах достоин стать местом встречи очень интересных людей.»
 

Анастасия Меськова

«Мне очень понравились oversize свитера с высоким горлом — это то, что я люблю! Такие изделия необходимы, потому что я давно поняла, что зимой необходимо найти удобную, теплую, но при этом стильную одежду.Классические цвета, фуксия и мой любимый электрик — это то, что я приглядела сегодня на открытии шоурума.
 Думаю, что DEMURYA удалось создать универсальный бренд, который понравится всем!

 

Анна Пескова

«Я хочу пожелать бренду самого главного, что необходимо всем отечественным брендам: чтобы эта ниша стала свободной, чтобы молодые и талантливые дизайнеры ее занимали и не отдавали право первенства никогда и не при каких условиях европейским, американским брендам.
 Ведь цвет, фактура — все очень красиво, качественно и стильно.»

Анна Якунина

«Я в свое время познакомилась с DEMURYA совершенно случайно: у меня было интервью и съемка в журнале в свитере, и я так влюбилась в это изделие, таким образом я и познакомилась с Володей Славским, и с тех пор просто обожаю этот бренд.

Кстати, на мне сейчас костюм, который после нашего знакомства сшили по индивидуальным меркам и для меня теперь этот бренд один из самых любимых. На самом деле, я горжусь, что наши отечественные бренды могут создавать такие изысканные вещи на достойном уровне.

Я безумно рада, что в центре Москвы открылся этот шоурум, в который можно прийти, примерить изумительные вещи, выпить шампанского и хорошо провести время в компании замечательных людей.»

 

Женя Малахова

«Я тот человек, который крайне редко покупает себе вещи, ведь мне мало что нравится. Но сейчас я не могу выйти из шоурума DEMURYA, потому что мне приглянулась каждая вещь, и хочется забрать абсолютно все. Это правда какое-то уникальное событие для меня, ведь на мне все всегда «сидит», но глаз не радуется.

Мне очень понравились кардиганы, их цвета и качество. Кстати, что самое главное, мне удалось найти костюм своей мечты, который будет «и в пир, и в мир, и в добрые люди». И теперь счастливая, и довольная новой покупкой еду на спектакль.»

Юлия Куварзина

«Я в восторге от цветовой гаммы, с одной стороны от таких классических моделей, но с другой абсолютно изысканных, с такой изюминкой, когда ты берешь свитер и не можешь с ним расстаться. Необыкновенно мятный цвет, уникальный пыльно-розовый, приятный глазу лиловый, который и яркий, и безумно нежный.

Вещи действительно универсальные, в них можно находиться каждый день, или выйти на премьеру фильма, при этом ты тоже будешь выглядеть ярко, привлекательно и стильно.»

Поздравить дизайнера Владимира Славского собрались звездные гости: 

 

Олеся Судзиловская, Максим Аверин, Анна Якунина, Ида Достман, Анна Тихомирова, Екатерина и  Александра Стриженовы, Ольга Кабо с дочерью Татьяной,  Никита Тарасов с женой Мариной, Мария Михалкова- Кончаловская, Инна Маликова, Елена Кулецкая,  Юлия Куварзина, Анастасия Меськова, Светлана Мастеркова, Анна Чурина, Анна Пескова, Илана, Елена Николаева , Женя Малахова, Мирослава  Михайлова и Анатолий Черников, Мария Кравченко (режиссёр), Анна Невская, Ирина Пудова, Поля Полякова,  Екатерина Дробыш, Татьяна Миловидова, Анастасия Денисова, Маша Вебер, Илья Киреев и Геля Тайга, Сергей Табунов и др.

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