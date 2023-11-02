Открывая сердца для помощи

В модном ресторане на Патриарших прудах QUEENS благотворительный фонд «Линия жизни» и Pinskiy&Co представили добрый десерт «Открывая сердца».

Инициатором этой доброй и вкусной акции стала амбассадор и друг фонда «Линия жизни», телеведущая Елена Николаева, а создала десерт бренд-шеф-кондитер Queens Юлия Посаженникова-Туцкая. В стенах фотогеничного интерьера ресторана белоснежное сердце из нежного бананового мусса с велюром из белого шоколада и начинкой с любимым с детства вкусом – бабл гам смотрелся очень стильно, и стал центром притяжения для вдохновляющих фотосессий гостей бранча. Необычный десерт имеет не только необычный вкус, но и свою особую историю создания.

«Совместно с фондом «Линия жизни» мы создали красивую и важную коллаборацию, цель которой – помощь детям», - сказала, представляя десерт шеф-кондитер Юлия Посаженникова-Туцкая, - «Когда я вдохновлялась, сразу вспомнила вкус детства – банан, жвачка бабл-гам, миндальное печенье. Это я привнесла в десерт. Дети – наше все! Давайте вместе создадим для них счастливое будущее!»

На презентации был дан старт гастрономическому благотворительному марафону в ресторанах холдинга Pinskiy&Co: в ноябре раскрыть сердце для помощи тем, кому она так необходима, можно будет в ресторане QUEENS, заказав добрый десерт. В декабре акцию подхватит средиземноморский The Greeks и в январе завершит модный №13. Только в этих трех ресторанах можно будет попробовать авторский десерт Юлии Посаженниковой-Туцкой, а все средства от заказов будут перечислены в благотворительный фонд «Линия жизни» - на помощь детям!