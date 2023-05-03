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Алиса Алексеевна Родичева

«Оживки-прошивки»

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  • 03 Мая 202308:32

С 12 по 17 мая, в галереи "Milliart", Товарищеский переулок 31с6

 

Одним из важных образов выставки стал Русский Север. На Севере сохранились уникальные памятники деревянного зодчества, деревни и церкви, стоящие ныне практически пустыми, с единичными жителями. Именно они сохраняют память о ремеслах своих предков, постройках без единого гвоздя, рукоделии. Эти деревянные постройки запечатлела художник, Таня Шкода, в  фотографиях, и их мы также увидим в проекте" Оживки-прошивки".

 

Пейзажная живопись, пастели и фотографии Русского Севера,  манекены  в авторской одежде с экопринтами и вышивкой боро, витрины с украшениями создают  необыкновенное ощущение погружения в атмосферу, когда кажется вот -вот и нам откроется возможность постичь тот самый культурный код.

 

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