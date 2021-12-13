Палетка теней для век Mystic Galaxy от Eveline Cosmetics – идеальный набор из двенадцати гармонично подобранных оттенков с матовым, дуохромным и металлическим финишем. Стойкая, интенсивно пигментированная формула теней позволяет создать классический дневной макияж или неповторимый вечерний образ. Элегантная упаковка содержит встроенное зеркало и двустороннюю профессиональную кисточку, форма которой позволяет точно наносить и растушевывать тени как на верхнем, так и на нижнем веке.