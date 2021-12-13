Палетка теней для век Mystic Galaxy от Eveline Cosmetics – идеальный набор из двенадцати гармонично подобранных оттенков с матовым, дуохромным и металлическим финишем. Стойкая, интенсивно пигментированная формула теней позволяет создать классический дневной макияж или неповторимый вечерний образ. Элегантная упаковка содержит встроенное зеркало и двустороннюю профессиональную кисточку, форма которой позволяет точно наносить и растушевывать тени как на верхнем, так и на нижнем веке.
Палетка теней для век Mystic Galaxy
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- 13 Декабря 202111:29
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