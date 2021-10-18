Перейдём к делу: как открыть свой бизнес в сфере моды

Fashion — индустрия во все времена остается очень привлекательной сферой, но одной из самых высококонкурентных. Сегодня, специально для B-mag предприниматель, дизайнер и блогер Екатерина Дорощук рассказала о главных шагах к открытию бизнеса в сфере моды.

Принять решение

Когда принимается решение открыть свой бизнес, речь идет в первую очередь о том, что нужно будет взять на себя большую ответственность. Причем ответственность не только за себя, свои финансы, юридическую сторону вопроса, свой режим и график, но и за других людей.

Как побороть страх?

Представьте самое худшее, что может случиться при негативном развитии событий. Заранее примите это, и тогда не останется опасений. Ведь вы будете знать, что даже в этом случае справитесь, не произойдёт «конца света». И сможете действовать без сдерживающего вас страха.

И второй способ не свернуть с намеченного решения – заявить о своем решении во всеуслышание, дороги назад уже не будет и в этот момент обычно приходит понимание стратегии, которая приведет к результату.

Форс-мажорные обстоятельства, безусловно, будут возникать, и нужно уметь как самому не опускать руки, так и мотивировать команду, а главное, найти решение. Определено, тут важны не только навыки, но и личные качества, способность мобилизоваться и при этом сохранить холодную голову.

В своем бизнесе есть безусловные плюсы перед работой по найму. Вы сами выстраиваете свой график, однако нужно быть готовым к тому, что возможны переработки или ненормированный рабочий день. Так, например, в fashion, можно согласовывать со стилистом в 3 часа ночи луки на съемку (потому что днем у него плотный график), в другой раз вставать в 3, чтобы успеть на съемку на рассвете, а в выходные улететь на закупку тканей. Это формат жизни, который нужно понимать и принимать.

Определиться с нишей и получить образование

Не менее важный момент — это образование. Так как бизнес в сфере моды это чаще всего создание нового продукта, нужно обладать широкими знаниями в этой области. Мало быть только дизайнером или только бизнесменом, нужно понимать весь процесс: от идеи, выбора материалов до стилизации съемки.

Поэтому всем начинающим предпринимателям fashion-индустрии необходимо профильное образование, которое даст понимание трех главных блоков это сферы:

Первый – экономическая и юридическая сторона, выбор ниши и определение стратегии для определения ценовой политики, стратегия продвижения в соответствии с целевой аудиторией.

Второй блок — создание продукта, включая все до мелочей (вплоть до понимания про обработку тканей, различные швы, свойства тканей и тд). Владение техническими знаниями очень важны несмотря на наличие технолога, который следит за процессом.

Третий блок - fashion-съемки и продажи: интернет, работа с байерами и мультибрендовыми площадками.

Выбор ниши

Важно понимать подразделения по сегментам. В классической версии их довольно много (Haute couture, Рret-a-porter de luxe, Pret-a-porte, diffusion lines и тд.), но для простоты понимания делят на три больших сегмента: высшая ценовая категория (“люкс”), средняя и масс-маркет. В каждом из них фактура построения бизнеса своя.

Если говорить про массмаркет, то это больше про “зарабатывание” и меньше про самовыражение и творчество. Здесь за основу берутся трендовые модели для массового оборота, пошив производят большими партиями, себестоимость снижается за счет объемов, низкого качества пошива (из-за скорости) и дешевых материалов. “Штампуют” и продают.

Если говорить о нише “люкса”, то тут упор делается именно на дизайнерскую составляющую, эксклюзивность. Продукция выпускается лимитированными коллекциями, а ее стоимость растет за счет дорогих тканей, фурнитуры, идеи и имени кутюрье.

Самый сложный сегмент в России тот, который выбрала я. Его особенность в том, что цена продукта выше среднего, но нет такой широко заявленной добавочной ценности как у люкса. Ценовая политика в нем складывается за счет дорогих тканей и выверенного пошива, а количество изделий не ограничивается 3 или 5 моделями. К целевой аудитории этого сегмента относятся люди, которые ценят дорогие эксклюзивные материалы, выверенный безупречный пошив, но при этом не злоупотребляют люкс сегментом (что сейчас считается признаком дурного тона, “увешать себя с ног до головы брендами”) и ценят качественные вещи российских дизайнеров. В основном сейчас клиенты бренда - бизнес-леди, жены предпринимателей.

Производство и маркетинг

Понимание производства не менее важная часть. От идеи всей капсулы и скетч-рисунков (эскизов) до подбора тканей, фурнитуры, технических рисунков, макетов и образцов. Понимать весь процесс (включая обработку, швы, подходящие для разных изделий, материалов): от мудборда до выхода коллекции, от наброска и технического рисунка до готового изделия.

Съемка

Главное в съемке определиться, какая она должна быть, как вы видите моделей и что хотите донести. Ведь в современном мире интернет-продаж именно фото и видео станут визитной карточкой ваших изделий, именно через них потенциальный покупатель познакомится с жакетами и платьями и примет решение покупать или нет. Профессиональный уровень fashion-съёмки — это эстетика, помимо нее существуют и более лаконичные варианты вроде лукбуков, съемок для маркетплейсов, базовых фото, мобильного контента и так далее. В своей работе я предпочитаю проработку съемок с учетом видения и философии коллекции, аккумулируя в кадре настроение, образ и основную идею. Ну и конечно же разбавляем все съемками в стиле стрит, live в форме мобильного контента - без этого сейчас тоже никуда, дает возможность посмотреть на вещи “как они выглядят в жизни”.

Сбыт

Определиться с каналами сбыта, а также со способами продвижения - еще один сложный пласт в создании своего бренда. Если продажи идут онлайн, то в зависимости от ниши, выбираются блогеры и медийные личности. Тут важно понимать их целевую аудиторию, ее пол и возраст, чтобы образ и подача блогера не диссонировала с ДНК вашего бренда. Не стоит забывать и про развитие собственного сайта, страниц в инстаграм, а также о маркетплейсах, сотрудничестве с байерами и мультибрендовыми бутиками.

Если есть идея, желание, то важно наметить цель и, учитывая все блоки, которые необходимо понимать - в каждом внимательно разобраться с учетом финансовой составляющей. Ведь начинать дело нужно осознанно, понимая всю ответственность, если хотите достигнуть результата.