Перламуровое мерцание: хайлайтеры для тела

Сияющая кожа лица и тела - одна из ведущих тенденций, предложенных мировыми визажистами. Вот уже несколько сезонов хайлайтеры являются незаменимым маст-хэв в бьюти-арсенале прекрасных леди. Сегодня расскажем о двух хайлайтерах от известных брендов.
Включает в себя крупные и мелкие отражающие свет микрочастицы золотистого или розового с оттенками перламутра цвета;
Мельчайшие светоотражающие частица выравнивают тон кожи и оптически моделируют фигуру;
Может быть использовано для ухода за кожей тела: увлажняет, питает, придает упругость и бархатистую мягкость;
Легко наносится на все тело, хорошо впитывается и равномерно распределяется;
Не оставляет жирной и липкой пленки!
Обладает чувственной парфюмерной композицией;
Веганская формула, содержащая коллаген растительного происхождения;
Благодаря комплексу ILLUMIGLOWTM молочко оставляет на коже россыпь едва заметных глазу золотистых микрочастиц, придающих образу деликатное мерцание. Светоотражающие частицы визуально разглаживают кожу и скрывают несовершенства.
Активные компоненты:
Масло кокоса глубоко питает, интенсивно увлажняет и устраняет шелушения.
Растительный коллаген (Acacia CollagenTM) защищает кожу от влияния негативных факторов окружающей среды, повышает ее упругость и эластичность.
Масло Ши питает, делая кожу бархатистой и мягкой.The Glowing Luxurious Body Oil It's My Crush от MIXIT - масло-хайлайтер для тела, 75 мл.
Роскошное масло-хайлайтер для тела подарит яркое сияние, которое подчеркнёт твою красоту! Средство увлажнит, наполнит кожу полезными микроэлементами, сделает её невероятно нежной и бархатистой. Время сиять!
масло макадамии глубоко питает, наполняет полезными макро- и микроэлементами, увлажняет, делает кожу бархатистой;
масло жожоба увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи, защищает от негативного воздействия окружающей среды;
витамин Е значительно улучшает состояние кожи;
розово-золотые светоотражающие частицы подарят коже невероятное сияние, от которого будет трудно оторвать взгляд.
Результат:
интенсивное увлажнение и питание кожи;
активное насыщение полезными микроэлементами;
заметное повышение упругости и эластичности;
нежная, гладкая, ухоженная кожа;
ошеломительное сияние.
Для кого:
Для тех, кто хочет хайлайтер, который покорит сердце раз и навсегда!
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