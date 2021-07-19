Перламуровое мерцание: хайлайтеры для тела

Сияющая кожа лица и тела - одна из ведущих тенденций, предложенных мировыми визажистами. Вот уже несколько сезонов хайлайтеры являются незаменимым маст-хэв в бьюти-арсенале прекрасных леди. Сегодня расскажем о двух хайлайтерах от известных брендов.

Включает в себя крупные и мелкие отражающие свет микрочастицы золотистого или розового с оттенками перламутра цвета;

Мельчайшие светоотражающие частица выравнивают тон кожи и оптически моделируют фигуру;

Может быть использовано для ухода за кожей тела: увлажняет, питает, придает упругость и бархатистую мягкость;

Легко наносится на все тело, хорошо впитывается и равномерно распределяется;

Не оставляет жирной и липкой пленки!

Обладает чувственной парфюмерной композицией;

Веганская формула, содержащая коллаген растительного происхождения;

Благодаря комплексу ILLUMIGLOWTM молочко оставляет на коже россыпь едва заметных глазу золотистых микрочастиц, придающих образу деликатное мерцание. Светоотражающие частицы визуально разглаживают кожу и скрывают несовершенства.

Активные компоненты:

Масло кокоса глубоко питает, интенсивно увлажняет и устраняет шелушения.

Растительный коллаген (Acacia CollagenTM) защищает кожу от влияния негативных факторов окружающей среды, повышает ее упругость и эластичность.

Масло Ши питает, делая кожу бархатистой и мягкой.

Роскошное масло-хайлайтер для тела подарит яркое сияние, которое подчеркнёт твою красоту! Средство увлажнит, наполнит кожу полезными микроэлементами, сделает её невероятно нежной и бархатистой. Время сиять!

масло макадамии глубоко питает, наполняет полезными макро- и микроэлементами, увлажняет, делает кожу бархатистой;

масло жожоба увлажняет, повышает упругость и эластичность кожи, защищает от негативного воздействия окружающей среды;

витамин Е значительно улучшает состояние кожи;

розово-золотые светоотражающие частицы подарят коже невероятное сияние, от которого будет трудно оторвать взгляд.

Результат:

интенсивное увлажнение и питание кожи;

активное насыщение полезными микроэлементами;

заметное повышение упругости и эластичности;

нежная, гладкая, ухоженная кожа;

ошеломительное сияние.

Для кого:

Для тех, кто хочет хайлайтер, который покорит сердце раз и навсегда!