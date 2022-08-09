«Перо Сойки» - душа русского народа воплотилась в детском бренде дизайнера Марины Самаевой

В конце июля в Москве завершился фестиваль моды и роста 2022 «Зелёный подиум», который объединил отечественных дизайнеров из разных уголков страны под эгидой экологичной моды. На фестивале были представлены более ста брендов одежды, экопродукции и аксессуаров, среди которых один, где воплотилась душа всего русского народа.

Это бренд детской одежды из Липецка дизайнера Марины Самаевой - «Перо Сойки». Его уникальность заключается в орнаментах и аппликациях, которыми украшаются модели. Рисунки создаются не только с учётом модных тенденций, над принтами также работают педагоги и психологи. Они учитывают традиции народов нашей страны, культуру.

«Я решила, что сделаю одежду, которой буду нести смысл. Так как эта одежда была для детей, темой принтов я выбрала русские сказки. Мне очень хотелось, чтобы дети полюбили их так же, как я. Чтобы им стала понятна душа русского народа, и они гордились своей Родиной и любили ближнего», - отметила создатель бренда Марина Самаева.

В дефиле по зелёному подиуму юные модники и модницы продемонстрировали зрителям наряды из двух разных коллекций-сказок: «Серебряное копытце» и «Аленький цветочек», также был представлен кусочек из новой, ещё не вышедшей - «Молодильные яблоки».

Коллекции отличаются друг от друга. Так, в «Серебряном копытце», по словам дизайнера, ткань и цвета выбирались самые мягкие, «как кошка Мурёнка, которая была рядом с девочкой, она должна была поддерживать наших детей и дарить им тепло».

В коллекции «Аленький цветочек» основной цвет — цвет весеннего неба, который мягко уравновешивает и дополняет полотно образов. Тема изобилия русской души и земли раскрывается букетом ярких и сочных красок южного сада на юбках и подолах платьев.

Как все начиналось

Марина Самаева по образованию врач-инфекционист, рентгенолог. Однажды в одной из социальных сетей она увидела рекламу марафона «Идеальный гардероб». И так как всегда считала себя «шопоголиком», решила принять в нем участие. Результат марафона – подобран рациональный гардероб, полностью подходящий под запросы и пристрастия Марины, и усвоена интересная идея - гардероб влияет на нашу жизнь.

«Мы, сами того не замечая, иногда отказываем себе во многих желаниях только потому, что не имеем подходящей для ее реализации одежды. Например, нет наряда сходить в театр, или на свидание нужно платье, которое будет отражать именно тебя и твои интересы и поможет найти тебе человека», — делится с журналом Melon Rich Марина Самаева.

Так, пройдя марафон, Марина приняла решение пойти дальше и стать стилистом, пройдя обучение в Санкт-Петербургской школе телевидения, а затем в Высшей школе стилистики (Москва) и дизайна. Прежде чем создать свой бренд и запустить детскую коллекцию, работала имиджмейкером, была ведущей телевизионной программы про моду и стиль…

Марине очень захотелось повторить детскую одежду времен СССР – где ткани и красители подбирались только высокого качества. Случайно попав на выставку ивановского ситца с агитационными принтами, была в полном восторге от увиденного:

«С 1920 года на одежде были отражены все события в стране - новые самолёты, большой урожай, строительство ГЭС. Я решила, что создам одежду, которая также будет нести смысл! И одежда эта будет для детей».

23 и 24 июля в саду Баумана прошло самое вдохновляющее fashion-событие этого лета - Фестиваль моды и роста 2022 «Зеленый подиум». На трех уникальных подиумах свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и стран СНГ. В событии приняли участие более 100 брендов одежды, эко-продукции и аксессуаров. Главным событием фестиваля стал уникальный перформанс «Русская классика на языке современной моды» в гроте Бельведер при участии звезд эстрады, театра и кино. Также прошли мастер-классы, лекции, конкурс молодых дизайнеров и флористов, концерт, а на территории парка развернулся зеленый маркет от российских производителей.

Лицом проекта «Зеленый подиум» стала юная певица, модель, победительница Всероссийского конкурса «Гордость нации» Настя Сизикова.

Партнерами «Зеленого подиума» выступили: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленная палата РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал Melon Rich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».

Организатор мероприятия: Liga Pro — это современное и динамично развивающееся event-агентство со стажем более 17 лет в event-индустрии.

Фото: Джива Ли