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FashionWithPassion

Первая деним-капсула от российского бренда Vittoria Vicci

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  • 28 Июля 202310:21

Дерзость, стиль и неукротимая уверенность – рецепт первой деним-капсулы российского бренда Vittoria Vicci. Удобные фасоны бренд сочетает с современными трендами, добавляя изысканной сексуальности и яркости.

В капсулу вошли актуальные макси- и миди-юбки из классической плотной джинсовой ткани, а также универсальные и в то же время соблазнительные модели джинсов и шорт. 

В летней коллекции этого сезона особое внимание стоит обратить на изделия из белого денима. Юбка макси длины идеально подойдет для прогулок с подругами теплыми летними вечерами. В миди-юбке с глубоким разрезом отправляйтесь на романтическое свидание, а расклешенные к низу джинсы с разрезами на щиколотке в стиле 70-х выбирайте для расслабленных офисных образов.

Стилизовать деним марка предлагает с классическими рубашками, базовыми топами и актуальными «тельняшками».  Для трендовых монолуков из денима добавьте к образу джинсовую рубашку или жакет.  Модный цветной деним представлен джинсами в оранжевом и лавандовом оттенках с градиентом.

Деним – самый актуальный и долгоиграющий тренд любого сезона, поэтому качественная база долго пробудет в вашем гардеробе. 

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