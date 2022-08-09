30 участников представят по 3-7 предметов в балконном зале Всероссийского музея декоративного искусства и получат право на размещение информации о себе на сайте музея и платформе Rukami. Для участия в проекте каждый дизайнер и ремесленник покупает NFT события на сайте проекта (старт продаж 15 августа).
Участие в отборе позволит присоединиться к глобальному проекту, приуроченному к открытию постоянной экспозиции русского народного искусства и к году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
Официальная информация: https://damuseum.ru/events/iskusstvo-zhit-traditsii-dizayn/
Первая NFT Craft Fair в Музее декоративного искусства
- 127
- 0
- 09 Августа 202209:55
30 участников представят по 3-7 предметов в балконном зале Всероссийского музея декоративного искусства и получат право на размещение информации о себе на сайте музея и платформе Rukami. Для участия в проекте каждый дизайнер и ремесленник покупает NFT события на сайте проекта (старт продаж 15 августа).
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.