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Софья Румянцева

Первый корнер Soul Architects открылся в Trend Island

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  • 14 Ноября 202222:44

Московский бренд интеллектуальной одежды в стиле кэжуал Soul Architects открыл свой первый корнер на третьем этаже ТЦ Авиапарк в универмаге TREND ISLAND, расположенный по адресу: Ходынский бульвар 4.


Soul Architects – бренд для тех, кто выбирает свободу самовыражения и формирует свою собственную окружающую реальность. Модели марки разработаны специально таким образом, чтобы они подходили как мужчинам, так и женщинам. Их украшают авторские принты, созданные талантливыми иллюстраторами Григорием Бабичем и Марией Дружининой.

 

Одно из уникальных свойств одежды от Soul Architects – эффект нежных объятий, который ощущает человек своей кожей, делая выбор в пользу марки. Именно по этой причине для бренда было крайне важно открыть точку продаж, где клиенты могли бы убедиться в его премиальном качестве, оригинальном дизайне, идеальной посадке и комфорте. В корнере представлены 15 ключевых моделей из коллекции.

 

@soularch.shop

 

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