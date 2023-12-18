Первый Всероссийский форум и Премия общественного признания «Достойные дела» состоится в Москве 27 декабря. Организатор мероприятия благотворительный фонд «Достойная память».

Идеей события послужили многочисленные добрые дела, благотворительные и социально полезные проекты, осуществлённые простыми людьми, общественными организациями и бизнесом. Добрые дела должны иметь имя и их имена должны стать известными, как пример для других, считают организаторы проекта.

Основная миссия Форума и Премии «Достойные дела»: освещение, распространение и поддержка таких людей и организаций.

Цели Форума: развитие эффективного взаимодействия между властью, некоммерческим сектором и бизнесом, повышения интереса к деятельности общественных объединений, освещение добрых дел некоммерческого сектора и бизнеса в решении социально-полезных, культурно-просветительских задач, сохранению исторической памяти.

Задачи Форума:

Популяризация положительного опыта общественных объединений по реализации добрых дел в реализации общественно-полезных проектов и программ, направленных на оказание помощи нуждающимся;

Создание условий для качественного взаимодействия межу органами государственной власти, общественного сектора, бизнеса и благотворителями с целью более эффективного реализации социально-значимых проектов и программ;

Распространение положительного опыта работы некоммерческого сектора и их поощрение;

Популяризация и поощрение представителей коммерческого сектора, участвующих в общественной жизни страны и оказавшие благотворительную помощь;

Награждение общественными и ведомственными наградами.

Всероссийский форум благотворителей и Премия «Достойные дела» осветит благоприятное взаимодействие между государством, бизнесом и НКО, расскажет о благотворителях и меценатах.

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ:

Сохранение исторической памяти и памяти погибших при защите Отечества; Помощь военнослужащим СВО; Помощь пострадавшим в результате МВО; Вклад в благотворительность; Вклад в развитие социально-значимых проектов; Патриотическое воспитание молодежи и населения; Вклад в науку и образование; Вклад в развитие здоровья и спорта; Сохранение и развитие культурного наследия;

Главным событием дня станет праздник для детей военнослужащих СВО, детей защитников Отечества в Специальной Военной Операции. Для них будет организован благотворительный вечер с Дедом Морозом и Снегурочкой. Концертная программа, развлечения и подарки.

ПРОГРАММА ФОРУМА:

Программа Форума включает в себя торжественную церемонию награждения благотворителей и организаций Премией общественного признания «Достойные дела», выступления официальных лиц, концертную программу, мастер-классы, поздравления.

11.00-11.30 - регистрация участников;

11.30-12.00 - официальное открытие форума, выступление официальных лиц;

12.00-14.00 - работа Форума;

14.00-14.30 - лёгкий фуршет;

14.30-15.30 - торжественная церемония награждения Премией общественного признания «Достойные дела»;

15.30-17.00 - выступление благотворителей, спонсоров и партнеров. Концертная программа;

17.00-17.30 - пресс-подход, фото и видео съёмка;

17.30-21.00 - торжественный ужин с концертом, новогоднее поздравления.

Параллельная программа:

12.00-17.00 - мастер-классы, карнавал с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными героями для детей.

Об организаторах:

Учредитель форума - Фонд «Достойная Память».

Соорганизатор - «Национальная Ассоциация Специалистов Духовных и Философских Практик».

При поддержке: Фонда поддержки и развития исторического наследия А.Ф. Кони; АНО Информационный центр по историко-правовой работе, направленной на сохранение памяти погибших при защите Отечества «Родина»; Центрального штаба формирования добровольческих батальонов, а также Министерств и ведомств, общественных организаций и бизнес структур.

Генеральный информационный партнер: Ассоциация деятелей культуры и бизнеса «Я ЛИДЕР».

Форум пройдет при участии большого количества СМИ, представителей госструктур и общественных организаций.

Дата: 27 декабря

Место: Коворкинг-центр НКО (Москва, 4-й Вешняковский пр-д, 1, корп. 1.)

Официальный сайт форума: https://memofond.com/forum_hkma

По вопросам аккредитации: info@melonrich.ru