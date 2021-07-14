Певица Диана Завидова запустила монобренд жакетов

Талантливая молодая певица Диана Завидова погрузилась в индустрию моды и запустила бренд пиджаков Ana (в инстаграме @ana_jacket). Это новый взгляд на классические женские жакеты. Задача бренда - делать такие вещи, которые будут идеально подходить для современной девушки - одновременно сильной, уверенной в себе и утонченной.

На создание коллекции певицу и дизайнера вдохновили целеустремленные и успешные женщины из разных эпох - принцесса Диана и Коко Шанель, Мария Складовская-Кюри и Маргарет Тэтчер… Все они смогли показать своим примером, что девушки - это совсем не слабый пол. Они могут смело мечтать и достигать любых высот. И одежда должна это подчеркивать.

Пиджак - это незаменимая часть гардероба для современной леди. Он одновременно придает уверенности, дисциплинирует и помогает достичь успеха. При этом его обладательницы выглядят стильно и привлекательно. Пиджак - это наша заявка миру, а еще неповторимое ощущение силы, комфорта и красоты. Эта та одежда, в которой возможно все!

А жакеты бренда Ana еще дополнены картой Таро с зашифрованными посланиями для их обладательницы, чтобы каждая покупательница почувствовала себя уникальной. Ведь все девушки разные, у каждых своих стремлений, ценности, вкусы. Поэтому и жакеты тоже можно подобрать непохожие друг на друга и сочетать их как с классическими брюками, так и с велосипедками в зависимости от своего образа жизни и предпочтений.

Фаворит самого дизайнера - нежно-розовый пиджак, который она носит вместе с короткими шортами и кроссовками.

Выбрать жакет, идеально подходящий для Вас, можно в шоуруме в Москве или заказать понравившуюся модель через инстаграм.