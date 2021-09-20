Певица Слава стала амбассадором стиля в Shopping Live

Осенью 2021 года Shopping Live отмечает 10-летие в России. Специально к юбилейной дате запущена новая рекламная кампания, лицом которой стала певица Слава. Она будет представлять покупателям категории «Одежда», «Обувь» и «Аксессуары».

В ходе сотрудничества с поп-дивой Shopping Live представит пользователям новую рубрику — «Выбор певицы Славы». В ней будут собраны одежда, обувь и украшения, которые предпочла из всего ассортимента сама певица.

Это еще один способ сделать выбор покупателей удобнее. Shopping Live — мультибрендовая платформа, где продаются товары редких и премиальных зарубежных марок. Сейчас ориентироваться в ассортименте помогают теле- и онлайн-трансляции, где про каждую вещь подробно рассказывают ведущие. Эксперты моды помогают подобрать готовые образы, рассказывают, как определиться с фасоном и размером. Рубрика «Выбор Славы» — еще один инструмент, который поможет сделать выбор быстрее и приятнее.

«Слава — воплощение женской части аудитории Shopping Live. Успешная, сильная, роковая, она при этом остается мягкой, женственной и не боится показывать свою естественную красоту. За жизнью и стилем Славы только в Instagram следят 2,2 миллиона человек. И мы уверены, что ее выбору будут доверять», — говорит CEO Shopping Live Мария Островская.

«Для меня большая радость — стать вдохновением для тысяч женщин. Я надеюсь, что каждая среди вещей, выбранных мной, сможет найти что-то по душе, сделать это частью своего образа и радовать своей красотой себя и своих близких», — делится Слава.

Лицо Славы также появится в наружной рекламе, в ролике на ТВ и на диджитал-баннерах Shopping Live.