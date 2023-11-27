Пластический хирург Дмитрий Блинов: дать отпор болезни и сохранить красоту

Акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями, повышение осведомленности населения о подходах к профилактике, раннему выявлению и лечению являются приоритетными задачами, которые ставят перед собой специалисты и врачи различных направлений. Важность этой темы сложно приуменьшить, ведь для каждой женщины, пережившей рак молочной железы и радикальную мастэктомию — это невероятно сложное испытание, которое оставляет следы. О важности своевременных обследований, психологической поддержке и реконструктивно-пластической хирургии поговорим с экспертом, пластическим хирургом, специализирующемся на операциях по коррекции молочных желез.

Дмитрий Блинов, врач с 15 летним стажем, сертифицированный пластический хирург, выполняющий широкий спектр операций по коррекции груди, лица и тела:

На сегодняшний день рак молочной железы входит в 3-ку заболеваний мировой статистики возникновения онкологии. По данным Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина, ежегодно в России выявляется около 50 тысяч случаев злокачественной опухоли груди, причем более 40% случаев диагностируется на поздних стадиях. Важность своевременного выявления данного диагноза безусловно носит самый приоритетный характер, так как от своевременной скорости обнаружения рака зависит и последующая тактика лечения.

В первую очередь, никогда не стоит пренебрегать таким исследованием, как УЗИ молочных желез, так как этот метод исследования зарекомендовал себя, как отличный неинвазивный скрининг, массово применяемый для выявления рака на начальных этапах. У женщин в возрасте от 20 до 39 лет без изменений в молочных железах, но с факторами риска заболеваний, УЗИ выполняют 1 раз в 2 года.

Исход лечения всегда зависит от поставленного и подтвержденного в последующем диагноза. Если речь идет о ФКМ (фиброзно-кистозной мастопатии) или фиброаденоме мелких размеров без злокачественных клеток, то обычно врачом назначается наблюдение и гормональная терапия. Если же мы говорим именно об онкологии, то все зависит от стадии развивающихся процессов. В этом случае методы борьбы с раком бывают разными. Может применяться и хирургическая тактика с последующим назначением химиотерапии или лучевой терапии (иногда вместе).

Но даже если врачи назначили и провели операцию по радикальной мастэктомии (удаление грудной железы вместе с подлежащей жировой клетчаткой, фасциями, регионарными лимфатическими узлами, а также малой и/или большой грудными мышцами), то ни в коем случае не стоит опускать руки! На сегодняшний день реконструктивно-пластическая хирургия шагнула далеко вперед, что позволяет поэтапно воссоздать молочную железу, вплоть до сосково-ареолярного комплекса. А для женщины это очень важно.

Также, не нужно забывать и о поддержке пациента, помощи психологических служб. Женщине особенно сложно принять этот диагноз и пройти полный курс лечения. Даже после долгого и изнурительного лечения, нескольких этапов восстановления молочной железы, пациентка может расцвести вновь. Для любого человека очень важно быть, осознавать себя целым, полноценным и здоровым! Рак молочной железы, который удалось выявить на ранней стадии, в 90% случаев поддается лечению. Это значит, что женщина сможет вернуться к своей нормальной жизни и продлить ее. Данный вид онкологии сегодня хорошо диагностируется, а это весомый факт в пользу заботы о себе и проведения периодических наблюдений.