По законам природы – новая коллекция одежды для дома «Дефиле»

Умиротворяющие натуральные оттенки, мягкие ткани, комфортные свободно обволакивающие тело силуэты – вдохновленная природной эстетикой новая коллекция домашней одежды «Дефиле» дарит ощущение внутренней гармонии и баланса с окружающим миром. В быстро меняющейся реальности природа остается главным источником сил, спокойствия и вдохновения. Натуральные естественные оттенки и текучие природные формы способны оказывать почти терапевтическое воздействие, наводить мосты между внутренним и внешним.

В коллекции домашней одежды «Дефиле» осень-зима 2023/24 нашли отражение разные природные стихии. Приглушенная зеленая гамма отсылает к оттенкам агавы, шалфея и хвои, тронутым серебром листьям оливы и эвкалипта, деликатной гамме поражающих разнообразием тропических растений. Внушающие медитативное спокойствие стихии воздуха и воды представлены мягкой и прохладной серо-голубой гаммой зимнего неба и моря. И – в качестве уравновешивающей земной ноты – спокойные, играющие на нюансах, оттенки натуральной глины и меловых карьеров. Чистые нейтральные цвета гармонизируют образ и органично, как в самой природе, сочетаются как между собой, так и с палитрами родственных стихий. Ощущение соприкосновения с живой природой усиливают ткани из мягкой вискозы – комфортные, легкие и деликатные, они поддерживают естественный микроклимат кожи, пропуская воздух и регулируя теплообмен. Трикотажная фактура в рубчик в сочетании со свободными стекающими формами воссоздает картины волновой песчаной ряби, естественной поверхности дерева или созданной самой природой рельефной ледяной глади.

В коллекции представлены: шорты и топы, футболки с удлиненным рукавом и брюки, уютные свитеры, халаты, пижамы – позволяют собрать полноценную домашнюю коллекцию для разного настроения и повседневных ситуаций – тренировок или занятий йогой, спокойного отдыха или теплых размеренных вечеров в кругу семьи.