Победители национальной премии Kids Fashion Awards 2021/осень Jungle

21 ноября 2021 года состоялась V торжественная церемония вручения наград престижной премии для профессионалов детской индустрии KidsFashionAwards.
KidsFashionAwards ежегодная национальная награда, присуждаемая за выдающиеся достижения и инновации в области детской моды, творчества, образования и LifeStyle.
KidsFashionAwards традиционно проходит в Москве, в Парк-Отеле Немчиновка в атмосфере европейского замка с роскошными залами и собственным парком.
На этот раз KidsFashionAwards ждал любителей приключений, жаждущих отправиться в поход за кладом золота, увидеть древних аборигенов и найти затерянный в джунглях город. Гостей ждали непроходимые густые леса и кустарники, перевитые множественными лианами, обезьяны, анаконды, яркие птицы, жуткие насекомые и большие кошки.
Потрясающие декорации, танцы и красивейшие костюмы, зрелищная шоу-программа в жанре приключенческого фэнтези – далеко не все сюрпризы для гостей и участников этого праздника моды и красоты!
Инновации и креативность всегда в центре каждого показа KidsFashionAwards. Современные светодиодные экраны с высоким разрешением и яркой цветопередачей для демонстрации фото, видео и 3D-эффектов, наши режиссеры создают целые миры, осуществляя перенос во времени и месте, используя полное погружение зрителя в атмосферу события и меняя декорации.
В программе мероприятия были: показ известного кутюрье Геры Скандал - участника проекта Подиум на ТНТ, показ новой коллекции всемирно известного международного бренда Stefaniya Pinyagina, шоу креативной новой итальянской марки Ivanov и восходящей Российской звезды Angela Mikki, показ мульти брендового бутика Trendy Hall и дефиле более 20 молодых талантливых дизайнеров.
Ведущими мероприятия стали солистка группы HiFi, актриса Марина Дрождина, юные артисты Артур Райнис и Наталья Григорова.
В концертной программе выступили молодые артисты Театр-Студия Непоседы, детский коллектив Muha Music, группа Недетки, Ivan Star, Жора Макаров и многие другие.
В Жюри премии - создатель и президент Союза русских байеров (Москва) Елена Бугранова, креативный редактор портала Little Fashion Джон Исаев, Общественный деятель Татьяна Быкхалова, Редактор журнала LUXE Татьяна Ляпидевская и другие.
Режиссер и хореограф-постановщик Премии KidsFashionAwards Рикардо До Рего
Генеральный продюсер Phantasmagoria Show Entertainment Group
Организаторы: Shubin Production Kids & Smart_Talanted_Kids
Победители премии KidsFashionAwards 2021/осень:
Elena Melyakina - Человек Года
Stefania - Лучшая коллекция Kidsfashionawards 2021 сезона Осень
Veraletta - Лучший Дизайнер
Angela Micky - Бренд года
TIXI - Лучший Российский бренд детской одежды
IVANOV MARK - Лучшая коллекция иностранного дизайнера
GERA SKANDAL - за вклад в развитие индустрии красоты, фотографии и детского моделинга в России
IRIDIS - Лучшая коллекция обуви
Trendy Hall - Лучший мульти брендовый магазин
Dasha Beauty - Лучший Дизайнер-Ребенок
Специальные призы получили:
ZunaMi by Liutik Bedrik - Лучшая Streetwear коллекция
Наталья Рязанова - Специальная номинация Королевский блеск
Елена Мурзина - Лучшая Праздничная коллекция
Юлия Крылова - Лучшая Авангардная коллекция
Janavesna - Лучшая коллекция нарядных платьев
Mariposik by Victoria Klimycheva - Самая стильная коллекция
ESCHO - Лучшая Детская коллекция
Kristi Couture - Лучшая кутюрная коллекция
Алла Желтухина - Лучшая коллекция в стиле SMART CASUAL
Евгения Климкова - Лучшая Осенняя коллекция
Svetlana Anokhina - Лучшая Fashion Коллекция
Princess Dress - Лучшая FANTAZY коллекция
E S T C O Family - Самая Креативная коллекция
Наталья Боровикова - Лучшая коллекция для торжественных мероприятий
В этот раз призы получили не только дизайнеры:
Дзгоева Фариза - Мисс Kidsfashionawards 2021
Мельян Елизавета - Мисс Golden Cinema Fashion
Мельян Лидия - Мисс Golden Cinema Fashion Junior
Вероника Евдокимова - Икона стиля
Даниил Нефатов - Мистер KFA 2021
Серафима Блонская - GOLDEN MODEL
Exotic Show - Лучшее экзотическое шоу
GO SHOW - Лучшее зеркальное шоу
Елизавета Хамидова - Мисс Fashion
Мельян София - Мисс Golden Voice
Анжелика Логойда - Модель года
Театр-Студия Непоседы - Лучший Детский Коллектив
Дзгоева Амина - Икона моды
Марк Григорьев - Модельмен года
Группа компаний НИКОЛЯ ТИБО - Сладкий Fashion
Анна Смирнова - Лучшая модель 2021
GS news magazine - Открытие года - глянцевое издание
Николай Тетрадзе - Мистер Fashion
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