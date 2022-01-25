Победители национальной премии Kids Fashion Awards 2021/осень Jungle

21 ноября 2021 года состоялась V торжественная церемония вручения наград престижной премии для профессионалов детской индустрии KidsFashionAwards.

KidsFashionAwards ежегодная национальная награда, присуждаемая за выдающиеся достижения и инновации в области детской моды, творчества, образования и LifeStyle.

KidsFashionAwards традиционно проходит в Москве, в Парк-Отеле Немчиновка в атмосфере европейского замка с роскошными залами и собственным парком.

На этот раз KidsFashionAwards ждал любителей приключений, жаждущих отправиться в поход за кладом золота, увидеть древних аборигенов и найти затерянный в джунглях город. Гостей ждали непроходимые густые леса и кустарники, перевитые множественными лианами, обезьяны, анаконды, яркие птицы, жуткие насекомые и большие кошки.

Потрясающие декорации, танцы и красивейшие костюмы, зрелищная шоу-программа в жанре приключенческого фэнтези – далеко не все сюрпризы для гостей и участников этого праздника моды и красоты!

Инновации и креативность всегда в центре каждого показа KidsFashionAwards. Современные светодиодные экраны с высоким разрешением и яркой цветопередачей для демонстрации фото, видео и 3D-эффектов, наши режиссеры создают целые миры, осуществляя перенос во времени и месте, используя полное погружение зрителя в атмосферу события и меняя декорации.

В программе мероприятия были: показ известного кутюрье Геры Скандал - участника проекта Подиум на ТНТ, показ новой коллекции всемирно известного международного бренда Stefaniya Pinyagina, шоу креативной новой итальянской марки Ivanov и восходящей Российской звезды Angela Mikki, показ мульти брендового бутика Trendy Hall и дефиле более 20 молодых талантливых дизайнеров.

Ведущими мероприятия стали солистка группы HiFi, актриса Марина Дрождина, юные артисты Артур Райнис и Наталья Григорова.

В концертной программе выступили молодые артисты Театр-Студия Непоседы, детский коллектив Muha Music, группа Недетки, Ivan Star, Жора Макаров и многие другие.

В Жюри премии - создатель и президент Союза русских байеров (Москва) Елена Бугранова, креативный редактор портала Little Fashion Джон Исаев, Общественный деятель Татьяна Быкхалова, Редактор журнала LUXE Татьяна Ляпидевская и другие.

Режиссер и хореограф-постановщик Премии KidsFashionAwards Рикардо До Рего

Генеральный продюсер Phantasmagoria Show Entertainment Group

Организаторы: Shubin Production Kids & Smart_Talanted_Kids

Победители премии KidsFashionAwards 2021/осень:

Elena Melyakina - Человек Года

Stefania - Лучшая коллекция Kidsfashionawards 2021 сезона Осень

Veraletta - Лучший Дизайнер

Angela Micky - Бренд года

TIXI - Лучший Российский бренд детской одежды

IVANOV MARK - Лучшая коллекция иностранного дизайнера

GERA SKANDAL - за вклад в развитие индустрии красоты, фотографии и детского моделинга в России

IRIDIS - Лучшая коллекция обуви

Trendy Hall - Лучший мульти брендовый магазин

Dasha Beauty - Лучший Дизайнер-Ребенок

Специальные призы получили:

ZunaMi by Liutik Bedrik - Лучшая Streetwear коллекция

Наталья Рязанова - Специальная номинация Королевский блеск

Елена Мурзина - Лучшая Праздничная коллекция

Юлия Крылова - Лучшая Авангардная коллекция

Janavesna - Лучшая коллекция нарядных платьев

Mariposik by Victoria Klimycheva - Самая стильная коллекция

ESCHO - Лучшая Детская коллекция

Kristi Couture - Лучшая кутюрная коллекция

Алла Желтухина - Лучшая коллекция в стиле SMART CASUAL

Евгения Климкова - Лучшая Осенняя коллекция

Svetlana Anokhina - Лучшая Fashion Коллекция

Princess Dress - Лучшая FANTAZY коллекция

E S T C O Family - Самая Креативная коллекция

Наталья Боровикова - Лучшая коллекция для торжественных мероприятий

В этот раз призы получили не только дизайнеры:

Дзгоева Фариза - Мисс Kidsfashionawards 2021

Мельян Елизавета - Мисс Golden Cinema Fashion

Мельян Лидия - Мисс Golden Cinema Fashion Junior

Вероника Евдокимова - Икона стиля

Даниил Нефатов - Мистер KFA 2021

Серафима Блонская - GOLDEN MODEL

Exotic Show - Лучшее экзотическое шоу

GO SHOW - Лучшее зеркальное шоу

Елизавета Хамидова - Мисс Fashion

Мельян София - Мисс Golden Voice

Анжелика Логойда - Модель года

Театр-Студия Непоседы - Лучший Детский Коллектив

Дзгоева Амина - Икона моды

Марк Григорьев - Модельмен года

Группа компаний НИКОЛЯ ТИБО - Сладкий Fashion

Анна Смирнова - Лучшая модель 2021

GS news magazine - Открытие года - глянцевое издание

Николай Тетрадзе - Мистер Fashion