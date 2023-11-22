Почему важно следить за питанием при лечении акне

Причин возникновения акне — масса: и некорректный уход за кожей, и заболевания ЖКТ, и наследственность, и неправильное питание. Причем именно последнее играет немаловажную роль! Вместе с Александром Юрьевичем Фроловым, врачом-косметологом клиники TORI, разбираемся, как влияет питание на возникновение и лечение угревой болезни. Качество и здоровье кожи напрямую зависят от питания, как бы банально это не звучало. И когда мы говорим про угревую сыпь, а если быть точнее, о ее лечении, стоит понимать, что пищевые предпочтения являются бОльшей частью успеха в лечении акне.

Многочисленные исследования установили, что в основном угревая болезнь отмечается у людей, которые живут в промышленно развитых странах и отдают предпочтение так называемой “западной” диете, особенностями которой является предпочтения в употреблении следующих продуктов:

- цельного молока (и сливок);

- фастфуда;

- продуктов с высоким гликемическим индексом (особенно хлеб);

- жиров животного происхождения.

Общеизвестно, что отрицательный эффект “западной” диеты объясняется высокой гликемической нагрузкой и высоким гликемическим индексом, происходит сдвиг в соотношении от омега-3 жирных кислот в пользу омега-6.

Особое неблагоприятное влияние оказывает гиперинсулинемия и повышенный уровень инсулинового фактора роста 1 (IGF-1) в результате высокой гликемической нагрузки и потребления молочной пищи, которая вызывают повышенное производство андрогенных гормонов и кожного сала — ведущих звеньев патогенеза акне.

На самом деле особой диеты при акне нет, главное — сбалансированное питание, которое должно состоять из овощей/фруктов, сложных углеводов и белка. Список стоп-продуктов при лечение угревой болезни — цельное коровье молоко, сладкое, мучное.