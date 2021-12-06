Подарочные наборы от Gillette и King C. Gillette

В преддверии сезонных праздников бренд Gillette, мировой эксперт в области ухода для мужчин, представляет подборку подарочных наборов для него. Миллионы мужчин по всему миру выбирают Gillette, потому что хотят чувствовать максимальный комфорт во время бритья и ощущать уверенность в себе и своей внешности каждый день. Этой осенью бренд обновил все портфолио бритв со сменными кассетами, воплотив свои передовые решения и инновационные разработки в бритвах семейства Fusion5. Теперь все лучшее от Gillette собрано в наборах с тщательно продуманным составом — так, чтобы вы могли подарить уверенность тому, кого действительно цените.

А для любителей королевского ухода за собой бренд King C. Gillette подготовил эксклюзивные наборы для создания совершенного стиля.

Классика Gillette

Подарочный набор Gillette ProGlide с гелем для бритья

Бритва Gillette ProGlide с 1 сменной кассетой + Гель для бритья Gillette Fusion для чувствительной кожи, 75 мл.

Бритва Gillette ProGlide с технологией FlexBall — воплощение инженерного искусства и результат многолетних научных разработок Gillette. Это самая точная бритва Gillette, которая с легкостью обрабатывает даже самые сложные участки на лице, сбривая буквально каждый волосок.

Технология FlexBall — это революционный шарнир между рукояткой бритвы и лезвием. Подвижный, как запястье, он помогает кассете подстраиваться под контуры лица, позволяя лезвию оставаться в максимально близком контакте с кожей во время бритья.

После обновления 5 лезвий ProGlide получили усовершенствованное углеродное покрытие с низким сопротивлением и прогрессивной геометрией, что позволяет сбривать щетину без малейшего усилия. Кроме того, теперь конструкцию бритвы дополняет инновационный микрогребень, расположенный под лезвиями. Гребень приподнимает и направляет волосы к лезвиям для более мягкого и гладкого бритья. Точный триммер на обратной стороне подходит для обработки таких сложных для бритья областей, как участок над верхней губой.

Гель для бритья Gillette Fusion5 Ultra Sensitive защищает кожу во время бритья: смягчающее действие облегчает скольжение лезвий, минимизируя трение и сопротивление волосков, а охлаждающий эффект снимает раздражение, оставляя ощущение чистоты и комфорта. Благодаря комплексу Ultra Comfort гель подходит даже для чувствительной кожи. Компактный флакон геля для бритья позволяет брать его с собой в поездки.

Подарочный набор представлен в двух вариантах дизайна – в премиальном черно-золотом цвете и в энергичных синих тонах.

Подарочный набор Gillette ProGlide в косметичке

Бритва Gillette ProGlide с 2 сменными кассетами + Гель для бритья Gillette Fusion для чувствительной кожи, 200 мл + Подставка для бритвы

Эксклюзивная подставка для бритвы — приятный аксессуар, который отлично впишется в дизайн любой ванной комнаты и придаст обычной повседневной рутине оттенок бьюти-ритуала, потому что именно такие мелочи позволяют почувствовать себя особенным. Подставка для бритвы — это красиво, удобно и функционально: не соприкасаясь с влажной поверхностью или другими предметами, ручка дольше сохранит аккуратный вид, лезвия дольше будут оставаться острыми, а смазывающие полоски на хорошо просушенных кассетах будут расходоваться экономнее.

Удобная раскрывающаяся косметичка фирменного насыщенного синего цвета идеально подходит для использования в качестве органайзера для аксессуаров в путешествии.

Подарочный набор Gillette ProGlide в металлическом кейсе

Бритва Gillette ProGlide с 2 сменными кассетами + Дорожный чехол для кассеты + Металлический кейс

Неправильное хранение сменной кассеты во время путешествий часто приводит к тому, что лезвия быстрее изнашиваются и повреждаются. Дорожный чехол на кассету бритвы защитит лезвия от возможных повреждений в пути и сохранит их в идеальном состоянии, чтобы вы в любой момент могли выглядеть безупречно.

Специально к сезону праздников Gillette выпустил этот подарочный набор в эксклюзивном металлическом кейсе серебристого цвета с легким матовым эффектом. Кейс выполнен из качественного металла, дизайн стилизован под винтажный хромированный ящик — он точно понравится мужчинам, которые любят красивые боксы для хранения.

Все необходимое для комплексного ухода за бородой и создания безупречного стиля с подарочными наборами King C. Gillette

Подарочный набор King C. Gillette с Т-образной бритвой в металлическом кейсе

Т-образная бритва King C. Gillette + 15 сменных двусторонних лезвий + Прозрачный гель для бритья

Т-образная бритва King C. Gillette — легендарная бритва с двумя лезвиями для создания четких и ровных линий. Проверенная временем классика от King C. Gillette — лучший подарок для тех, кто выбирает королевский уход за собой. Изящный серебристый корпус из хрома, острейшие лезвия с платиновым покрытием — бритва великолепно смотрится в мужской руке, дает ощущение полного контроля и дарит безупречный результат.

Прозрачный гель для бритья не пенится и остается прозрачным во время бритья, позволяя создавать четкие контуры и ровные линии. Экстракт белого чая, масло арганы и алоэ вера смягчают щетину и увлажняют кожу.

Подарочный набор King C. Gillette с расческой в металлическом кейсе

Очищающее средство + Бальзам для смягчения бороды + Расческа для бороды и волос

Средство для очищения бороды и кожи лица с кокосовой водой создано специально для ухода за бородой, придает коже и волосам мягкость и гладкость. Аргановое масло и масло авокадо питают и увлажняют кожу, ментол оставляет ощущение чистоты и свежести.

Кондиционирующий бальзам для бороды с маслом какао, арганы и ши смягчает волосы по всей длине и может использоваться как несмываемый продукт или смываемая маска глубокого кондиционирования.

Продукты King C. Gillette обладают еще одной приятной изюминкой — утонченным ароматом с нотками кардамона, лаванды, пачули и сандала.

Особый шарм подарочным наборам King C. Gillette придают премиальные металлические кейсы медного цвета — еще одна деталь, которая цепляет внимание и очень нравится мужчинам. Винтажный дизайн и добротное исполнение подчеркивают философию и качество продуктов King C. Gillette, уходящие корнями к самым истокам бренда. Такую коробочку точно захочется оставить у себя — и для нее всегда найдется применение.

Для подарков не нужен особый повод, но в сезон праздников постарайтесь позаботиться о покупке наборов заранее, чтобы не упустить шанс поймать выгодное предложение и порадовать близкого человека подарком от Gillette.