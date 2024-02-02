Одежда как отражение внутренней силы женщины – это основной посыл бренда.

TAMI GEE задумывался как бренд, обладающий силой объединения, как комьюнити женщин, разделяющих общие ценности «мягкой силы».

TAMI GEE создает вещи, которые можно отнести к актуальной категории uplift base: они подходят и для работы, и для мероприятий, и для отдыха, соответствуя многозадачности современной женщины.

Подборка образов для различных ситуаций: широкий выбор стильных и комфортных нарядов для рабочих будней, расслабленных выходов и вечерних мероприятий.

Пижамы, жакеты, платья, юбки в благородных глубоких оттенках 2024 - бургунди, виски и изумруд. А также объёмные пальто из эко меха трендовых цветов: фуксия и пепельный.