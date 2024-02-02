Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Софья Румянцева

Подборка образов для различных ситуаций: широкий выбор стильных и комфортных нарядов

  • 172
  • 0
  • 02 Февраля 202411:35

Одежда как отражение внутренней силы женщины – это основной посыл  бренда.
TAMI GEE задумывался как бренд, обладающий силой объединения, как комьюнити женщин, разделяющих общие ценности «мягкой силы».
TAMI GEE создает вещи, которые можно отнести к актуальной категории uplift base: они подходят и для работы, и для мероприятий, и для отдыха, соответствуя многозадачности современной женщины.
Подборка образов для различных ситуаций: широкий выбор стильных и комфортных нарядов для рабочих будней, расслабленных выходов и вечерних мероприятий. 
Пижамы, жакеты, платья, юбки в благородных глубоких оттенках 2024 - бургунди, виски и изумруд. А также объёмные пальто из эко меха трендовых цветов: фуксия и пепельный. 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2024
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru