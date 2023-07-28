Поддерживаю моду деньгами



Решил поделиться с моей аудиторией, как помимо постов и участия в Fashion мероприятиях поддерживаю развитие моды в стране.



Мне поступил достаточно эмоциональный посыл сразу от нескольких людей, мол поговорили, а что дальше - давайте что-то делать!



Считаю, что направить мысль, энергию, время, управленческие решения участников рынка - уже огромный шаг и я планирую этим дальше заниматься регулярно.



А что по мнению моих читателей можно сделать на уровне каждого из Вас, чтобы поддержать наших производителей, творческих людей?



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