"Подиум зрелой красоты" прошел в Петербурге в шестой раз: жизнь после 50 лет не превращается в тыкву!

Есть очень странная и обидная закономерность - после 50 внезапно превращаешься не в тыкву, нет, в человека невидимку. Все, ты не существуешь для социума, для работодателей, даже для врачей в поликлинике. А ведь жизнь на этом не заканчивается, более того, в нынешних условиях проскрипеть еще лет 30 не вопрос! Вопрос как именно поскрипеть. И вот тут прекраснейшее действо, организованное порталом со смешным названием «Баба-Деда» дает обалденный заряд на будущее. «Подиум зрелой красоты», где все по-взрослому - сцена, гримерки, наряды от дизайнеров, зал, забитый гостями, свет софитов, аплодисменты и цветы. Спасибо, это было грандиозно! (Ольга Булычева, участница Подиума)

2 декабря Петербург стал свидетелем 6 по счету "Подиума зрелой красоты", демонстрирующего непреходящую красоту и энергию людей в возрасте 50+. В пространстве RASKROI, под мягко падающими снежинками, создающими ощущение уютного зимнего двора-колодца 60 петербуржцев в возрасте от 51 до 75 лет, включая 11 мужчин, прошлись по подиуму, показывая, что жизнь бьёт ключом в любом возрасте.

Участники проекта — это люди с разными судьбами и профессиями, но с общим духом несгибаемости. Среди них те, кто стал родителем после 45 лет, кто освоил шпагат в почти 70, и те, кто победил или сражается с раком прямо сейчас. Их пример вдохновляет с почтением принимать свой возраст и при этом жить полной жизнью.

В финале участники вышли под голоса Хора «Lumos», создавая неповторимую атмосферу единства. Образы участников были тщательно подобраны брендами одежды DAISYKNIT, Модный дом Polina Raudson, модный Дом Glance, Бизнес Стиль, Lady Sharm и бренд мужской одежды BeraGroup. . Стилист Александра Мохунова внесла свой вклад в их создание, а команда «Академия Май» подарила участникам проекта изысканные прически и макияж.

Оживил мероприятие своим неисчерпаемым оптимизмом актер Сергей Прохоров. Особенным моментом стали выступления пяти участников в жанре сторителлинга. Режиссером проекта выступила Екатерина Щербатюк, режиссер эстрады и музыкального театра.

Мероприятие организовано командой портала Баба-Деда при поддержке Фонда президентских грантов, социально-ответственного бизнеса в лице федеральной сети частных пансионатов и услуг для пожилых людей «Опека», БФ «Добрый город Петербург» и МОО БЦ «Хэсэд Авраам».

Фото - Дима Бабушкин